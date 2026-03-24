V loňském roce se StarDance představila s novým formátem, kdy se vystoupení konala ve sportovních halách po celé republice. Letos na podzim ale už vše bude tak jako dřív a diváci se mohou těšit na deset přímých přenosů. S napětím se každý rok čeká na odhalení celebrit, které kývnou na nabídku utkat se o titul krále nebo královny tanečního parketu. Prvním jménem nadcházejícího ročníku je zpěvák Vojta Dyk.
První hvězda StarDance odhalena. O titul krále parketu se utká zpěvák Vojta Dyk
Milovníci taneční soutěže StarDance se mohou těšit na letošní podzim. To se totiž na televizní obrazovky jejich oblíbený pořad vrátí. A na veřejnost už uniklo i jméno prvního soutěžícího.
„Na nabídku už kývl zpěvák Vojta Dyk,“ prozradil zdroj z Kavčích hor magazínu Super.cz. V publiku jistě nebude chybět jeho manželka Tatina Dyková, která byla jednou z těch, kdo minulý rok vystupovali ve StraDance tour. Sama se soutěže účastnila v roce 2007, kdy spolu s tanečníkem Petrem Čadkem obsadila stříbrnou příčku. Diváci tehdy až do finále netušili, že herečka byla v té době těhotná. Se svým tehdejším manželem Pavlem Čechákem čekala druhého syna Cyrila.
Čtěte také: „Různě to míchám,“ říká o svém stylu výchovy matka tří synů Tatiana Dyková
V té době měla doma už dvouletého Františka. Kromě rodiny a Petra Čadka o jejím požehnaném stavu nikdo nevěděl. Taneční partner upravoval choreografie tak, aby těhotenství v kritickém prvním trimestru neohrozily. „Mně je báječně,“ pronesla po vyhlášení výsledků.
Další věcí, na kterou se skalní fanoušci oblíbeného pořadu těší, je návrat přísného porotce Zdeňka Chlopčíka. Ten chyběl v devatenáctém ročníku a diváky to tehdy pobouřilo. Sám porotce byl vyhazovem dotčen a vypadalo to, že už s projektem, se kterým byl spojen od prvního roku, nechce mít nic společného. „Úplně jsem se odřízl a ani se nechci k ničemu vyjadřovat. Jak jsem řekl na začátku, když se mnou ukončili spolupráci, už mě to nezajímá a nebudu nic komentovat,“ tvrdil rozhodně. Nyní je ale všechno jinak. „Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize letos oslaví dvacáté výročí a my k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka. Další detaily nabídne ČT na jaře,“ potvrdil mluvčí televize Michal Pleskot. Možná tak došlo na slova Chlopčíkovy manželky, která si byla jistá, že neúčast jejího muže pořad poškodí. „Nejde o život, je to taková banalita, jen si myslím, že přinejmenším ztratí sledovanost,“ byla přesvědčená Brigita Chlopčíková.