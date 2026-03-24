Dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka, zpěvačka Anna Slováčková byla nejen talentovaná umělkyně, ale také velmi hodný a důvěřivý člověk. A to se bohužel ne vždycky vyplácí. Jedna z osob, které ji v posledních měsících jejího života obklopovaly, se za kamarádku jen vydávala a měla v úmyslu se na jejím neštěstí sprostě obohatit.
Falešná kamarádka chtěla vydělat na smrti Anny Slováčkové: Narazila na jejího otce
Za pár dní to bude rok, co navždy odešla zpěvačka Anna Slováčková. Před smrtí byla obklopena přáteli a rodinou. Ne všichni ale měli s důvěřivou zpěvačkou čisté úmysly.
Že se něco takového děje, tušili opravdoví přátelé ještě před Aniččinou smrtí. „Je mi zle. Anička má blízko sebe jednu paní tvářící se jako kamarádka, která se kolem ní motá, všechno natáčí a fotí, dokonce i soukromé oslavy. Většině z nás to přijde divné, zvlášť když víme, čím se dotyčná živí,“ svěřila se magazínu eXtra.cz skutečná kamarádka Slováčkové ještě za jejího života. „Dokonce se ke mně doneslo, že už sondovala u předních českých nakladatelství, jestli jí, až Slováčková zemře, budou schopni promptně vydat knížku s exkluzivními vzpomínkami. Prostě si připravovala půdu, aby na smrti naší Aničky vyrejžovala balík. Odpornost,“ postěžovala si tehdy.
Čtěte také: „Zamkl mě doma a nechce mě pustit,“ měla psát zoufalá Patrasová. „Nesmysl,“ brání se zpěvačka
Dotyčná osoba se prý pokoušela získat místo v jednom z vydavatelských domů, které se zabývají společenským děním. „Holedbala se tam tím, že jako exkluzivitu může nabídnout, že vydají tu její knížku o Anně Slováčkové. Když to slyšeli, zůstali jako opaření. Ani jí nepřišlo divné, čím se chlubí, jak je to neetické, krajně nevhodné a že tohle opravdu nikdo vydávat nebude,“ prozradil později další zdroj.
Na možnost vydání knihy zareagovala i rodina Slováčkové. Otec Felix Slováček spolu s bratrem se do toho vložili a zabránili, aby taková publikace spatřila světlo světa. „To jsme úplně zrušili, tu dotyčnou. Vysvětlili jsme jí, že to dělat nebude. Bez našeho svolení to vydávat ani nemůže,“ potvrdil saxofonista. „Vím, že chtěla dělat tu knížku, ale se synem Felixem jsme jí řekli, že s tím nesouhlasíme,“ dodal s tím, že fanoušci se ale na knihu o jeho dceři přece jen těšit mohou. „Bude to obrazová kniha a součástí bude cédéčko Aničky. Tak si to přála, aby lidé nezapomněli její písničky a zpívali si je,“ doplnil. Část výtěžku z prodeje také poputuje na oddělení onkologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se o Aničku starali.