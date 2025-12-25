Přeskočit na obsah
Jak moc se změnil Štěpánek z Básníků nebo Saxana? České hvězdy dříve a dnes

Pavel Kříž ve filmu Jak básníkům chutná život
Pavel Kříž ve filmu Jak básníkům chutná životFoto: Filmové studio Barrandov
Pavel Kříž ve filmu Jak básníkům chutná život
Pavel Kříž ve filmu Jak básníkům chutná životFoto: Filmové studio Barrandov
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zatímco filmová klasika nestárne, hlavní hrdinové se mění. Podívejte se, jak jde čas s našimi nejoblíbenějšími herci a herečkami.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Pamatujete si je jako mladé, bezstarostné hrdiny, kteří se nesmazatelně zapsali do historie českého filmu. Štěpánek z Básníků i Saxana byli symbolem své doby – studentských let, prvních lásek i lehké rebelské drzosti. Od jejich nejslavnějších rolí ale uplynuly desítky let a čas se podepsal nejen na jejich vzhledu, ale často i na životních cestách. Jak dnes vypadají a žijí herci, které si dodnes spojujeme s těmito ikonickými postavami, a čím vším si od natáčení prošli?

Na to, jak dnes vypadají filmové a televizní hvězdy z dob našeho dětství se podívejte do galerie. 

Petra Černocká

Petra Černocká
Petra ČernockáFoto: Profimedia.cz

Zpěvačka, herečka a moderátorka Petra Černocká se do srdcí posluchačů zapsala hlavně hity jako Ovečka, Jedou vozy, Koukej, se mnou si píseň broukej a Náklaďák. Lidé si ji zamilovali také jako filmovou čarodějnici Saxanu z rodinné komedie Dívka na koštěti (na fotce vlevo).

