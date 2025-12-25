Jak moc se změnil Štěpánek z Básníků nebo Saxana? České hvězdy dříve a dnes

Pamatujete si je jako mladé, bezstarostné hrdiny, kteří se nesmazatelně zapsali do historie českého filmu. Štěpánek z Básníků i Saxana byli symbolem své doby – studentských let, prvních lásek i lehké rebelské drzosti. Od jejich nejslavnějších rolí ale uplynuly desítky let a čas se podepsal nejen na jejich vzhledu, ale často i na životních cestách. Jak dnes vypadají a žijí herci, které si dodnes spojujeme s těmito ikonickými postavami, a čím vším si od natáčení prošli?
Petra Černocká
Zpěvačka, herečka a moderátorka Petra Černocká se do srdcí posluchačů zapsala hlavně hity jako Ovečka, Jedou vozy, Koukej, se mnou si píseň broukej a Náklaďák. Lidé si ji zamilovali také jako filmovou čarodějnici Saxanu z rodinné komedie Dívka na koštěti (na fotce vlevo).
Petra Černocká
Petra Černocká dnes
V roce 2011 se vrátila na filmové plátno ve snímku Saxána a Lexikon kouzel režiséra Václava Vorlíčka. V posledních letech vystupuje v komorních recitálech s kytaristou a svým druhým manželem Jiřím Pracným. V roce 2003 vydala „skoroživotopis“ Co mě maminky nenaučily. Z prvního manželství s Janem Vaculíkem má dceru Barboru, která zpívá ve skupině Yellow Sisters. Petra Černocká je i babičkou.
Pavel Kříž
Pavel Kříž se proslavil jako Štěpán Šafránek ve filmu Dušana Kleina Jak svět přichází o básníky, na který navazovaly další tři díly. I když Kříž hrál divadlo od mladých let, nikdy si nemyslel, že by se mohl stát skutečným hercem.
Pavel Kříž dnes
Stejně jako chtěl být od mládí herec, toužil také po tom pomáhat ostatním. V roce 1988 emigroval do Kanady a vystudoval psychoterapii. Několik let pracoval jako terapeut v domovech pro seniory a v polovině devadesátých let se vrátil do Čech. I když se objevil v několika filmech a seriálech jako Andělské oči nebo První republika, stále se věnuje psychoterapii.
Pavel Trávníček
Pavel Trávníček se zapsal do srdcí mnohých z nás nezapomenutelnou rolí krásného prince z půvabné pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Herec pochází z obce Konice a pro svůj moravský přízvuk byl v počátcích své herecké kariéry dabován jinými herci. Stejně tomu bylo právě i ve zmiňované pohádce.
Rudolf Hrušínský nejmladší
Pamatujte si na Discopříběh? Komediální filmový muzikál z roku 1987. Hlavní roli v něm ztvárnil Rudolf Hrušínský nejmladší. Tehdy s typickou patkou…
Lukáš Vaculík
Lukáš Vaculík býval - a pro mnohé stále je - sexy symbolem 80. let. Vidět jste ho mohli třeba ve filmech Lásky mezi kapkami deště, Láska z pasáže nebo Vítr v kapse.
Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi
Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi, kamarádi nejen do deště.
Veronika Kánská (Blažena)
Pamatujete si na Blaženu Škopkovou z úspěšné komediální série Zdeňka Trošky Slunce, seno…?
Blaženu bravurně ztvárnila česká herečka a knihovnice Veronika Kánská.
Broněk Černý (Venca)
Vedle Blaženy (Veroniky Kánské) nesmí chybět Venca (Broněk Černý).
Rok 1983 byl pro Broňka Černého zlomový. Šel se tehdy podívat na konkurz herců pro připravovaný film Zdeňka Trošky a i přesto, že neměl v úmyslu se přímo konkurzu účastnit, byl nakonec vybrán do hlavní role filmu Slunce, seno, jahody.
Alena Vránová (Pyšná princezna)
Alena Vránová se proslavila pohádkami Hrátky s čertem nebo Pyšná princezna.
Ondřej Vetchý
Ondřej Vetchý klame tělem. Přestože mu letos bude 60, zraje jako víno. Udržuje své tělo (a nejspíš i mysl) ve skvělé formě a je to zkrátka hodně znát.
Ondřej patří mezi naše nejlepší herce a s oblibou bývá obsazován i do pohádkových rolí.
Ondřej Vetchý dnes
Karel Roden
I Karel Roden patří mezi naše hvězdné stálice. Je skvělým hercem s ohromným charismatem a plným právem mu náleží místo na výsluní české kinematografie.
Karel Roden dnes
Karel Roden podruhé. Rozdíl přesně 10 let.
Jana Nagyová (Arabela)
Kdo by neznal princeznu Arabelu!
Jde o postavu z hvězdného pohádkového seriálu režiséra Václava Vorlíčka (premiérově uveden v prosinci roku 1980). Jednu z hlavních rolí si zahrála tehdy dvacetiletá slovenská herečka Jana Nagyová.
Od té doby uplynulo mnoho let, ale přeci jen - "kousek" princezny Arabely můžete v současné podobě (dnes už bývalé herečky) stále najít.
Eva Vejmělková
Filmová "Píšťalka" z chronicky známých Básníků (Jak básníkům chutná život) nebo krásná Zuzana ze slovenského hudebního filmu Fontána pro Zuzanu… To je Eva Vejmělková především.
Aktuálně se věnuje psychologii a práci s drogově závislými.
Jan Čenský
Oblíbený pohádkový princ a idol ženských srdcí Jan Čenský oslavil v květnu 64. narozeniny.
O herci a moderátorovi Janu Čenském se dá říct, že každým dalším rokem zraje jako víno.
Jiří Bartoška
Jiří Bartoška skutečně zemřel, a to 8. května v Praze ve věku 78 let, jako prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF). V tuzemském filmovém a divadelním světě zanechal nesmazatelnou stopu jako významný herec (známý např. ze seriálu Sanitka) a organizátor festivalu, jehož prezidentem byl od roku 1994.
Jiří Schmitzer
Český herec, písničkář a syn fenomenálního Jiřího Sováka oslavil vloni v říjnu 76. narozeniny.
Jiří Schmitzer ztvárnil celou řadu úspěšných filmových a televizních rolí, je držitelem Českého lva a aktivně se věnuje i skládání hudby.
František Němec
František Němec je známý český herec, dabér a divadelní pedagog.
Do povědomí mnoha televizních diváků se zapsal také díky své - dnes už legendární - roli Luboše v televizních filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zahrál si tady po boku Jany Preissové a Tomáše Holého.
Silvie Koblížková (Uzlinka z Pelíšků)
Malá roztomilá "divoška" Liduška Šebková ("Uzlinka") z úspěšné české komedie Pelíšky z roku 1999 - to je Silvie Koblížková.
Zuzana Fišerová (Douchová ve filmu Vrchní, prchni)
Pamatujete si ještě na snaživou Douchovou z veleúspěšné filmové komedie z roku 1980 (premiéra byla 1. ledna 1981) Vrchní, prchni!?
Tak to je ona - Zuzana Fišerová - a její současná podoba.
Jaromír Hanzlík
Známý český herec Jaromír Hanzlík oslavil letos v únoru 77 let.
Ztvárnil celou řadu divadelních, televizních a filmových rolí, zahrál si i ve spoustě pohádek.
Jiřina Bohdalová
Jiřina Bohdalová, fenomenální česká herečka, oslavila letos v květnu 94. narozeniny.
Historie její filmové, televizní a divadelní tvorby je až neuvěřitelná. Krom toho je držitelkou mnoha profesních ocenění a oblíbenou pohádkovou herečkou.
Na fotografii je mladá Bohdalová v roce 1966.
Jiřina Bohdalová dnes
Eliška Balzerová
Ikona české filmové, televizní a divadelní tvorby, Eliška Balzerová oslavila v květnu 76. narozeniny.
Do povědomí mnoha se zapsala celou řadou úspěšných rolí, mimo jiné si zahrála i v (dnes už legendárním) seriálu Nemocnice na kraji města. Je držitelkou mnoha profesních ocenění a známá je i v zahraničí.
Na fotografii je Balzerová v roce 1982.
Eliška Balzerová dnes
Podobně si ji mnozí pamatují třeba z nedávné úspěšné role ve filmu Ženy v pokušení.
Iva Janžurová
Známá a velmi oblíbená česká herečka Iva Janžurová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové v roce 1969.
Iva Janžurová dnes
Iva Janžurová a její současná podoba. Žádná velká změna, co říkáte?
Jana Brejchová
Do série úspěšných českých hereček minulého století právem řadíme i Janu Brejchovou. Krásná herečka, známá z mnoha filmových a televizních rolí, oslavila letos v lednu 85. narozeniny.
Poznali byste ji na snímku?
Jana Brejchová dnes
Janu Brejchovou v posledních letech trápí řada zdravotních komplikací.