Bývalý bouřlivák Tomáš Řepka, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s fotbalovou Spartou, je dvakrát rozvedený. S exmanželkami má celkem tři děti. S jejich matkami se ale nerozešel v dobrém, což výrazně poznamenalo jeho vztah s potomky.
Reklama
Jednatřicetiletá dcera Veronika se v minulosti věnovala nemovitostem. „Je šikovná, měla realitku, teď dělá další věci…,“ chválí v rozhovoru pro iDnes svého nejstaršího potomka. „A Tommaso má už taky vlastní život, je mu pětadvacet,“ říká Řepka o synovi. To, že jsou jeho dvě děti už dospělé, má podle fotbalisty velké výhody. „Nejlepší na tom je, že když se děti časem na vlastní kůži setkají s podobnými věcmi, jako potkaly jejich tátu, ať už je to zamilovanost, rozchod, zrada, odcházení ze vztahu a další, tak to pochopí. Myslím, že dneska mám vztahy s nimi dobré. A přál bych si, aby mě udělaly dědečkem, ale zatím se k tomu nemají,“ dodává se smíchem trojnásobný otec.
Radost mu dělá i nejmladší syn Markus, jehož matkou je bývalá modelka Vlaďka Erbová. S tou se setkal Řepka nejednou u soudu. Například kvůli tomu, když jejím jménem podal sexuální inzeráty, za což byl následně odsouzen. „Markus se věnuje sportu, hraje výborně hokej, za Slávii,“ říká bývalý sparťan. „Nesu to dobře, jsem rád, že sportuje, že se mu daří a hlavně že je zdravý. A je úplně jedno, za koho hraje. Já ho v tom budu i nadále podporovat,“ dodává s tím, že se chodí dívat i na jeho tréninky. „Někdy na mě na Slávii koukají divně, ale už si zvykají,“ vypráví s úsměvem.
Reklama
O životě Řepky natočil režisér Petr Větrovský časosběrný dokument, který mapuje nejen jeho životní výhry, ale také tvrdé pády na dno. Větrovský také prozrazuje, že ještě před uvedením filmu obdrželi předžalobní výzvu od právních zástupců lidí, kteří se bojí toho, co by o nich ve snímku mohlo zaznít. „Je to náš první film, při kterém jsme se setkali s pokusy zastavit jeho distribuci, nebo dokonce mluvit do jeho podoby. Právníci určitých osob nás atakovali, že chtějí vědět, co přesně ve filmu bude, a určovali nám, co tam být může a nesmí. A to my si diktovat nedáme,“ říká Větrovský s tím, že vše předal svým právníkům.
Mohlo by Vás zajímat: Jedno dítě, dva orgány. Chirurg popsal unikátní operaci patnáctiletého chlapce. Bez nového srdce a plic by nepřežil.
Mohlo by vás zajímat
Reklama