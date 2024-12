"Je to jeho zodpovědnost," říká Řepka o kauze s opilým Feninem

„Je mi ho líto, to už opakovat nebudu. Ale vím, že kdybych byl opilý v podcastu já, nikdo by mě jako Řepku nelitoval. Soucit mám víc s lidmi, kteří mají těžký osud, a nevybrali si ho. Tohle, co má Martin, řešit jde a sám jsem toho důkazem. Není nesvéprávný a je plnoletý. Zeptal jsem se ho: 'Chceš točit a jsi si jistý?' Odpověď byla: 'Jo!' A buď si jistý, že jsme dost věcí, které by mu nepomohly, vystřihli,“ napsal jednomu z komentujících. Tohle je můj podcast a Martina jsem v něm viděl rád. To, jak přišel, je opravdu jeho výsledek a jeho zodpovědnost,“ uzavřel debatu Řepka.