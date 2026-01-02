Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou mají už více než dva roky úspěšný podcast, ve kterém se otevřeně vyjadřují ke všem kauzám showbyznysu, ale také otevřeně hovoří o svém životě. V novoročním díle se tak rozhodly zavzpomínat na největší průšvihy nejen uplynulému roku. A v tom měla Hanychová naprosto jasno a jednoznačně vzpomněla na rvačku svého manžela Miroslava Dopity a bývalého přítele Jaromíra Soukupa. Ti se poprali na pozemku jejího domu v pražském Suchdole, když po předávce dcery Rozárky Soukup vstoupil na pozemek Hanychové a vyprovokoval bitku.
"Bylo to to nejhorší, co jsem zažila," vzpomíná na rvačku manžela Hanychová
V novoročním díle svého podcastu Agáta Hanychová spolu s Ornellou Koktovou bilancovaly a vzpomínaly. A Hanychová se vrátila do minulosti hlouběji než bylo původně v plánu a odhalila nové detaily rvačky jejího manžela Miroslava Dopity s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem.
Protože se incidentem zabývala policie a soud, nemohla se o něm Agáta dlouho vyjadřovat. Mluvit o podrobnostech nechtěla také kvůli svým třem dětem. Nyní se ale rozhodla mlčení prolomit a ke stresujícímu zážitku se vrátila. „Asi to už teď můžu tak trochu říct,“ začala opatrně a hned vysekla poklonu svému muži, který má dle jejích slov neuvěřitelnou trpělivost. „To, že Mirek držel půl roku, je neuvěřitelný. Jaromír každý předání řval na celou ulici: Dopito, vylez! Jako fakt pokaždý, půl roku,“ rozpovídala se Agáta.
„A pak Jaromír v nějakým svým záchvatu si otevřel branku a šel k nám do kuchyně, tak myslím, že Mirek už to nemohl udržet. A Jaromír na něj zaútočil první. On ho celou dobu jen odstrkoval. Protože Mirek, kdyby se nasral, tak dá dvě rány a dopadne to katastrofálně,“ je přesvědčená Hanychová o tom, že kdyby její muž chtěl, Soukup by dopadl daleko hůř. Zároveň má dle svých slov výčitky, že takhle vyhrocené situaci nedokázala předejít nebo zabránit.
„Třeba je to moje chyba, že jsem tam neměla policii u toho předání, že jsem tomu nedokázala nějak zabránit. Nedokázala jsem si vůbec představit, že by se něco takovýho mohlo stát. Věděla jsem, jaký má kterej šance, a říkala jsem si, jak dlouho to ten Mirek vydrží, když tenhle do něj furt šel, od krve, padal a furt řval: Dopito, zabiju tě. Mirek je fakt frajer, že se udržel a jen ho odstrkával,“ prozradila detaily z incidentu. „Nejvíc mě mrzelo, že u toho byla Mia, že u toho byl Kryšpín. A Mia doteď, když si tam má přijet pro Rózu, tak se zavírá a bojí se ho,“ povzdychla si Hanychová. „Byl to asi nejhorší zážitek v mým životě. Klepala jsme se. Kryšpín byl statečnej, stál tam a točil to,“ vyjádřila obdiv ke svému synovi, který svou duchapřítomností zajistil důkazní materiál.