Ivana Gottová láká na otevření Villy Gott

Ivana Gottová odpočítává poslední týdny do otevření Villy Gott – pietního místa, které nabídne jedinečný pohled do života a díla legendárního Karla Gotta (†80). Expozice bude zasazena do autentického prostředí zpěvákovy vily na Bertramce, kde návštěvníci uvidí nejen vzácné osobní předměty, ale i místa, kde trávil čas s rodinou.