O tom, že herec Ivan Trojan podstoupil náročnou operaci pravého kyčelního kloubu, se veřejnost dozvěděla až v okamžiku, kdy byl po několika týdnech propuštěn z fakultní nemocnice v Motole do domácího ošetřování. Do médií tuto informaci pustil zdroj z hercova blízkého okolí.
Ivan Trojan tajně podstoupil náročnou operaci. Lékaři mu podruhé měnili kyčel
Výměna kyčelního kloubu je sice poměrně běžná, ale přesto vážná a rozsáhlá operace. A právě takovou už podruhé podstoupil herec Ivan Trojan, který se z ní pěkně v tichosti zotavuje.
O tom, že herec Ivan Trojan podstoupil náročnou operaci pravého kyčelního kloubu, se veřejnost dozvěděla až v okamžiku, kdy byl po několika týdnech propuštěn z fakultní nemocnice v Motole do domácího ošetřování. Do médií tuto informaci pustil zdroj z hercova blízkého okolí.
„Ivan Trojan byl šestadvacátého ledna propuštěn a do Motola se už nevrátí. Kontroly má již u svého lékaře,“ řekl Blesku informátor z okolí Trojana. A podle vyjádření jeho domovského Dejvického divadla je jasné, že rekonvalescence postupuje na výbornou a Trojan už má dokonce naplánovaný návrat na divadelní prkna. „Osmnáctého února pan Trojan hraje v Krkavcích. A těší se. Je už doma, chodí a má dobrou náladu,“ zní v prohlášení divadla.
Šlo přitom už o druhý zákrok. První výměnu pravého kyčelního kloubu podstoupil Trojan už před devíti lety. „Tu artrózu mu způsobil ten jeho basketbal. Syn byl aktivní hráč,“ řekl k tomu tehdy jeho otec Ladislav Trojan. Sám herec přiznal, že byl před zákrokem nervózní, ale uklidňoval ho jeho kamarád, který stejný zákrok podstoupil před ním.
„Čeká mě operace, půjdu na endoprotézu na kyčel jako třeba Tonda Panenka. Je plánovaná, protože už mě bolest limitovala v práci. Nejdřív jsem ji třikrát odložil, ale dál jsem odkládat opravdu nemohl,“ komentoval to Trojan, který nyní doufá, že ho čekají další bezbolestné roky, kdy se bude moci věnovat nejen své profesi, ale také volnočasovým aktivitám.