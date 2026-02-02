Přeskočit na obsah
2. 2. Nela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ivan Trojan tajně podstoupil náročnou operaci. Lékaři mu podruhé měnili kyčel

Ivan Trojan
Ivan TrojanFoto: Profimedia
Ivan Trojan
Ivan TrojanFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Výměna kyčelního kloubu je sice poměrně běžná, ale přesto vážná a rozsáhlá operace. A právě takovou už podruhé podstoupil herec Ivan Trojan, který se z ní pěkně v tichosti zotavuje.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

O tom, že herec Ivan Trojan podstoupil náročnou operaci pravého kyčelního kloubu, se veřejnost dozvěděla až v okamžiku, kdy byl po několika týdnech propuštěn z fakultní nemocnice v Motole do domácího ošetřování. Do médií tuto informaci pustil zdroj z hercova blízkého okolí.

Klára Pollertová-Trojanová
Klára Pollertová-Trojanová

"Byla jsem plačící a agresivní. Bolel mě celý svět," říká Klára Trojanová. Rozvod byl vysvobozením

Celebrity

„Ivan Trojan byl šestadvacátého ledna propuštěn a do Motola se už nevrátí. Kontroly má již u svého lékaře,“ řekl Blesku informátor z okolí Trojana. A podle vyjádření jeho domovského Dejvického divadla je jasné, že rekonvalescence postupuje na výbornou a Trojan už má dokonce naplánovaný návrat na divadelní prkna. „Osmnáctého února pan Trojan hraje v Krkavcích. A těší se. Je už doma, chodí a má dobrou náladu,“ zní v prohlášení divadla. 

Šlo přitom už o druhý zákrok. První výměnu pravého kyčelního kloubu podstoupil Trojan už před devíti lety. „Tu artrózu mu způsobil ten jeho basketbal. Syn byl aktivní hráč,“ řekl k tomu tehdy jeho otec Ladislav Trojan. Sám herec přiznal, že byl před zákrokem nervózní, ale uklidňoval ho jeho kamarád, který stejný zákrok podstoupil před ním. 

Reklama

„Čeká mě operace, půjdu na endoprotézu na kyčel jako třeba Tonda Panenka. Je plánovaná, protože už mě bolest limitovala v práci. Nejdřív jsem ji třikrát odložil, ale dál jsem odkládat opravdu nemohl,“ komentoval to Trojan, který nyní doufá, že ho čekají další bezbolestné roky, kdy se bude moci věnovat nejen své profesi, ale také volnočasovým aktivitám. 

Mohlo by Vás zajímat: Že se znásilnění dějí jen v parcích, je nesmysl. Drtivá většina z nich vypadá úplně jinak, varuje forenzní psycholožka Ludmila Čírtková.

Video: Tým Spotlight

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama