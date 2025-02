Influencerka Belle Gibson lhala o rakovině: Zneužila sledující, peníze pak rozházela

V roce 2015 se australské influencerce Belle Gibson podařilo vybudovat úspěšné wellness impérium. Ve věku pouhých 23 let uvedla na trh populární aplikaci The Whole Pantry a vydala stejnojmennou kuchařku. Oba tyto projekty dokonale podporoval její osobní příběh, který však byl od začátku do konce smyšlený.