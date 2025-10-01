Po léta byla spojovaná s image „chemlonové“ sexbomby – výrazné líčení, okázalé výstřihy a nekonečné odstíny blond. Tenhle styl ale Pamela Anderson už před časem odložila a zdá se, že se nyní vzdala i své pověstné hřívy.
Pamela Anderson definitivně obrací list. Ještě nedávno blond sexbomba sázela na přirozenost, ale teď se nově ukázala s měděným odstínem a ležérnějším střihem. Změna looku přichází zřejmě ruku v ruce s novými pracovními projekty – a Anderson s ní posouvá vlastní definici krásy i stylu.
Herečka, která patří k nejznámějším blondýnám posledních dekád, během kariéry vyzkoušela škálu tónů od ledově platinové po teple medovou – ať už jako nezkrotná Barb Wire ve stejnojmenném akčním titulu nebo jako legendární plavčice C. J. Parker v Pobřežní hlídce. Teď však přišlo překvapení: z Pamely je zrzka. Podle lidí z jejího okolí se inspirovala švédskými hvězdami Gunnel Lindblom (†89) a Bibi Andersson (†83), které stárnutí pojímaly s lehkostí a přirozeností.
S těmito jmény měla údajně dorazit i ke svému pařížskému kadeřníkovi, kde proběhla celá proměna. Dopoledne se procházela parkem ještě jako platinová blondýnka, odpoledne už vyšla s kratším střihem s ofinou a měděným tónem. V kombinaci s černými kalhotami a rolákem nový vzhled skvěle vynikl.
Změna účesu může souviset i s její pracovní sérií. Zatím se objevuje v kinech v komedii Bláznivá střela a chystá se na roli po boku Steva Coogana v režijním debutu Michaela Cery. Ten nese pracovní název Love Is Not the Answer. Zda se jako rusovláska ukáže i v tomto projektu, se teprve uvidí. Jisté je, že měděná barva v kombinaci s uvolněnějším střihem, který lze snadno svázat do malého ohonu, posouvá její vnímání krásy i stylu o krok dál.
Všechno ostatně odstartovalo už na pařížském Fashion Weeku v roce 2023, kam herečka dorazila bez make-upu. Odvážný tah vyvolal obrovskou odezvu a někdejší ikonický sex-symbol devadesátek se od té doby drží přirozenějšího looku. A teď to vypadá, že se definitivně rozloučila i s peroxidem.