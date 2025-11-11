11. 11. Martin
Hynek Čermák konečně prozradil, co zničilo jeho manželství s mladší herečkou

Hynek Čermák a Veronika Čermák MackováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Začátkem letošního roku se veřejnost dozvěděla, že herec Hynek Čermák a jeho manželka, herečka Veronika Čermák Macková, se rozešli. O důvodech konce jejich vztahu ale až dosud nemluvili.

Deset let trval vztah hereckých kolegů Hynka Čermáka a Veroniky Čermák Mackové. Nyní ale herec, kterého diváci milují v rolích drsňáků, naznačil, co stálo za krachem jejich manželství. A jak se možná dalo předpokládat, jako hlavního viníka označuje svou profesi a to, jak moc se vžívá do postav, které před kamerou ztvárňuje. 

Hynek Čermák a Veronika Macková se rozešli: Po deseti letech jdou každý svou cestou

Celebrity

„Jako herec, když dostanete velkou roli, si nemůžete moc dovolit z ní vystupovat. Musím si uhlídat kontinuitu psychologického vývoje té figury. Musím držet nějaké vnitřní pnutí, na které pak navážu, i když přijdu čtvrtý den do studia. A na to je nejlepší držet se v té figuře. Mockrát mi to lezlo do života,“ přiznal herec v rozhovoru pro deník Blesk. Tím, kdo měl dle jeho názor vliv na odcizení s manželkou, byl známý sériový vrah. „Docela se mi to vymstilo, když jsem hrál Roubala,“ povzdychl si Čermák a vzápětí vysvětlil, co tím myslí. „To byla tak studená práce, že možná i mojí ženě tenkrát bylo příliš chladno. Takže se odstěhovala!“

Nebylo to ale poprvé, co mu role přímo ovlivnila jeho chování v civilním životě. „Byl jsem v takovém tom kutilském krámě, a když jsem vylezl ven, stál tam chlap a snažil se mi vnutit ukradenou vrtačku. Asi šestkrát jsem mu řekl, že ne. On mě ale pronásledoval až k autu. Najednou jsem si všiml, jak mi vyletěla levačka, chytil jsem ho za límec, praštil ho o kapotu auta a v tu chvíli byl klid. Zmizel ve vteřině. Říkal jsem si, proč jsem to neudělal hned… Protože tam byl Hynek Čermák. Najednou ale zareagoval Gangster Ka a bylo to hned vyřešené,“ říká herec o postavě inspirované podnikatelem Radovanem Krejčířem. 

Konec manželství oznámili partneři letos v lednu pomocí společného prohlášení na Instagramu. „10 let, za které jsme vděčni! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každej si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí. Když partneři zůstanou parťáci, kteří tu pro sebe budou, jen každý na jiný straně cesty. Když se podrží a jejich vzájemné pouto přetrvá… tak je to skvělý! A to jsme my. S veškerou úctou a láskou jdeme dál, a přesto tu pro sebe zůstanem,“ stálo v jejich Instagramového postu. A že se rozešli jako přátelé dokázali o pár měsíců později, když Čermák vyvedl do společnosti svou novou přítelkyni a Macková se s nimi na večírku bez problému bavila a smála.

Zdroj: Blesk, Instagram

Mohlo by vás zajímat

