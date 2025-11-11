Deset let trval vztah hereckých kolegů Hynka Čermáka a Veroniky Čermák Mackové. Nyní ale herec, kterého diváci milují v rolích drsňáků, naznačil, co stálo za krachem jejich manželství. A jak se možná dalo předpokládat, jako hlavního viníka označuje svou profesi a to, jak moc se vžívá do postav, které před kamerou ztvárňuje.
Deset let trval vztah hereckých kolegů Hynka Čermáka a Veroniky Čermák Mackové. Nyní ale herec, kterého diváci milují v rolích drsňáků, naznačil, co stálo za krachem jejich manželství. A jak se možná dalo předpokládat, jako hlavního viníka označuje svou profesi a to, jak moc se vžívá do postav, které před kamerou ztvárňuje.