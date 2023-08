Konec skupiny Nightwork provázely drogy, tvrdí František Soukup

Rozpad kapely Nightwork v roce 2013 byl pro mnohé překvapením. Dlouho se také spekulovalo o důvodech konce skvěle fungujícího projektu. Co za tím bylo, prozradil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka její zakladatel, hudebník František Soukup.

"Když jsme dělali náš poslední koncert v O2 areně, spoluprodukovali jsme to. A když jsem projížděl s produkčním rozpočet, ptal jsem se ho, co znamená položka Ostatní. Byla to položka za desítky tisíc. A on říkal: To jsou drogy. Tak jsem se ptal, kdo to měl? A on: Všichni kromě tebe. A takhle skončil Nightwork, to bylo poslední vyúčtování," překvapil Soukup tvrzením o kolezích Jakubu Prachařovi, Votěchovi Dykovi a Janu Maxiánovi.

Kromě konce Nightwork, zavzpomínal i na její začátek. "Kapelu jsem začal dělat s Emilem Koptou, synovcem Václava Kopty. Ale on řekl, že už nebude hrát žádný buzerantský funky a že končí a bude dělat nějaký thrash metal - a odjel do Británie dělat někam do kuchyně. A jediný další kytarista, kterého jsem znal z gymnázia pro méně talentované děti, byl Jakub Prachař. Potkal jsem ho na Národní třídě a oslovil jsem ho," popsal Soukup, který byl zároveň skladatelem, textařem, producentem a klávesistou.

Se vznikem projektu mu pomohl jeho otec, hudební skladatel a producent Ondřej Soukup, který syna v tvorbě podporovat i z toho důvodu, aby ho právě návykových látek uchránil. "Měl jsem radost, že chlapec nebere drogy, tak čert vem školu, hlavně když komponuje," řekl s tím, že první desku Nightwork marně nabízel ve velkých vydavatelství. Protože ale v synův talent věřil, vydal ji sám.