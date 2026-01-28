Jeden z nejslavnějších českých herců pochází z Liberce, ale studium absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Debutoval v komedii Saši Gedeona Návrat idiota (1999).
V divadle se počůrával a vynalezl sedátko na potřebu v přírodě. Pavlu Liškovi je 54
Liberecký rodák Pavel Liška vystudoval JAMU v Brně a proslavil se jako divadelní i filmový herec. Debutoval ve snímku Saši Gedeona Návrat idiota. Role bláznů a podivínů jej provází celou jeho filmovou kariéru. Za roli ve snímku Štěstí obdržel Českého lva. Dnes, 29. ledna, slaví 54. narozeniny.
„Herectví je divná profese. Měl jsem období, kdy jsem se z tý absurdity na divadle počůrával,“ uvedl před lety v rozhovoru pro Český rozhlas herec, který se vyučil mechanikem přádelnických strojů. Právě snímek Návrat idiota jej předurčil pro další role podivínů, bláznů a existencí na okraji společnosti. Ať už se jedná o Laďu v Divokých včelách, nenapravitelného lháře Vláďu Ptáčníka v Pupendu nebo Emana v Horem pádem.
Za hlavní roli Toníka ve filmu Bohdana Slámy Štěstí, kde hrál po boku Tatiany Dykové, získal Českého lva. V posledních letech jej diváci mohli vidět ve filmech Toman, Teroristka či Poslední aristokratka, přičemž do kin nedávno zamířilo její pokračování s názvem Aristokratka ve varu.
Jeho nejslavnější role si připomeňte v naší galerii.
Zvláštní role
"Všechny moje role mají společný to, že jsou něčím zvláštní, že duše těch postav jsou vyšinutý. Ale mě to strašně baví," uvedl Pavel Liška o své herecké kariéře. Dnes slaví 52 let.
Zvláštní role
"Všechny moje role mají společný to, že jsou něčím zvláštní, že duše těch postav jsou vyšinutý. Ale mě to strašně baví," uvedl Pavel Liška o své herecké kariéře. Dnes slaví 52 let.
Romeo a Julie
Ještě před úspěšnou filmovou kariérou si zahrál také v Národním divadle, například ve slavné Shakespearově hře Romeo a Julie.
Návrat idiota
Debutoval v komedii Saši Gedeona Návrat idiota (1999), kde si zahrál dospělého navrátilce z léčebny, Františka.
Pupendo
Právě tento snímek jej předurčil pro další role podivínů, bláznů a existencí na kraji společnosti. Ať už se jedná o Laďu v Divokých včelách (2001), nenapravitelného lháře Vláďu Ptáčníka v Pupendu (2003, na snímku) nebo Emana v Horem pádem (2004).
Vyučený mechanikem přádelnických strojů
„Herectví je divná profese. Měl jsem období, kdy jsem se z tý absurdity na divadle počůrával,“ uvedl před lety v rozhovoru pro Český rozhlas herec, který se vyučil mechanikem přádelnických strojů.
Role
„Hraju prostě samý idioty,“ připustil.
Získal Českého lva
Za hlavní roli Toníka ve filmu Bohdana Slámy Štěstí (2005), kde hrál po boku Tatiany Dykové, získal Českého lva.
Další role
Následovala role řidiče autobusu ve slavné komedii Účastníci zájezdu (2006), Nestyda (2008, na snímku) i postava učitele Petra Odehnala ve filmu Venkovský učitel (2008).
Venkovský učitel
Film Venkovský učitel byla již třetí spolupráce Bohdana Slámy a Pavla Lišky. Snímek získal Českého lva za scénář a vedlejší ženský herecký výkon a oceněn byl také na benátském filmovém festivalu.
Hrál i v pohádkách
Kromě komedií si ale Pavel Liška zahrál také v několika českých pohádkách, například Škole princů (2010, na snímku), Třech bratrech (2014) nebo Svatojánském věnečku (2015).
Kouzelník Žito
Také se objevil v Kouzelníku Žitovi (2018). Zde si opět zahrál s kolegyní Tatianou Dykovou.
Anděl Páně
V oblíbené vánoční filmové pohádce Anděl Páně 2 (2016) ztvárnil čerta.
Televizní seriály
Zahrál si také v několika televizních seriálech, namátkou například Vinaři, Marta a Věra či Krmelec U Muflona.
Dabing
Daboval také několik kreslených filmů jako Vzhůru do oblak (2009) či Auta 2 (2011).
Poslední aktivity
V posledních letech jej diváci mohli vidět ve filmech Toman (2018), Teroristka (2019, na snímku) či Poslední aristokratka (2019). V kinech momentálně hrají pokračování posledního filmu s názvem Aristokratka ve varu (2024).
Liška je podruhé ženatý
Pavel Liška je podruhé ženatý. Jeho první manželkou byla tanečnice a herečka Kristýna Boková, se kterou má syna Šimona Samuela. Rozvedli se v roce 2013.
S Bárou Polákovou mají dvě děti
Po krachu manželství žil herec se zpěvačkou a herečkou Barborou Polákovou, s níž má dvě dcery – Ronju a Riku. Seznámili se při natáčení seriálu Marta a Věra.
Rozchod
Přesto v srpnu 2021 Liška s Polákovou v otevřeném rozhovoru pro magazín Reportér přiznali, že už tři roky netvoří pár. O svém soukromí mluví ovšem jen velice neradi.
Rozchod Lišky a Polákové
V rozhovoru mimo jiné zaznělo: "Ono to není jen tak, jako když se rozejde svobodnej kluk se svobodnou holkou. Dlouho tu byla možnost, že jenom nějak panikaříme, ale řekl bych, že my jsme si dali sami se sebou poctivou práci a důkladně to prozkoumali. Zkoumali jsme, co vlastně děláme tak blbě, a na některé odpovědi jsme už potřebovali někoho nad námi." Následně Liška přiznal, že s Polákovou chodili na terapie.
Místo vztahů se radši soustředí na naplnění svých cestovatelských snů, zejména na motorce. Věrným společníkem u toho mu je herec Jan Révai, se kterým absolvoval několik dobrodružných výprav.
Motorky jako vášeň
Motorky jsou jeho vášní již od dětství. „Na motorce jezdím od devíti let,“ napsal na serveru Vandráci.cz. „Táta nám na chalupu pořídil starého lehounkého stadiona s ručním řazením. To byl můj první off-road, na kterém jsem zažil své první závody a výpravy po lesních stezkách. Osm let jsem jezdil minikáry za Svazarm Liberec. Před šesti lety jsem definitivně došel k tomu, že je na čase stát se dospělým nejen člověkem, ale i motorkářem, a v roce 2011 jsem usedl do sedla BMW 650GS. A protože se mi Révai pořád smál, že mám motorku pro děvčata, nedávno jsem přesedlal na Hondu 1000 Africa Twin.“
Bohemia Energy
Mimo přiznání rozchodu musel Liška svého času řešit i nezaviněné problémy pracovního charakteru. Dlouhou dobu byl společně s hercem Markem Danielem tváří reklam dodavatele energie Bohemia Energy. Po krachu společnosti se k situaci vyjádřil a připojil omluvu na sociálních sítích.
„Sám patřím k tomu milionu zákazníků BE, kteří jim důvěřovali a využívali jejich služeb. Já ale ještě s tím cejchem navíc, že jsem účinkoval v oněch spotech. Přestože stojím mimo BE, vím že spoustě lidí jednoduše zůstávám s nimi spojený a souvisím s jejich průserem. A tak to zklamání, zlobu, naštvanost…nemilost…cítí i vůči nám s Markem. S tím už nic nenaděláme. Je mi to moc líto a všem, kdo cítí takové příkoří, se tímto omlouvám,“ napsal v prohlášení na Facebook.
Hajzlišák
Jeden z nejznámějších českých herců se může pochlubit i invencí i v dalším směru. Vyvinul totiž mobilní sedátko určené k vyměšování v přírodě. Tím se pochlubil loni v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Odmalička nesnáším kakání v přírodě. Pro někoho ten akt není důležitej, ale dám ruku do ohně, že pro třicet procent populace je to důležitej každodenní akt. A já se potřebuju dobře vyspat a dobře vys*at, abych mohl fungovat,“ povídal otevřeně. Dřevěné sedátko s názvem „hajzlišák“ se mu osvědčilo jako předmět k podnikání. „Je to i pro ženy. U kluků je to jenom na kakání, pro ženy je to i na malou stranu. Už se jich prodalo asi šest set padesát. Teď jsme museli zase dovyrobit sto kusů,“ pochlubil se.