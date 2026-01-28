Přeskočit na obsah
28. 1.
V divadle se počůrával a vynalezl sedátko na potřebu v přírodě. Pavlu Liškovi je 54

Pavel LiškaFoto: Česká televize
Žena.cz

Liberecký rodák Pavel Liška vystudoval JAMU v Brně a proslavil se jako divadelní i filmový herec. Debutoval ve snímku Saši Gedeona Návrat idiota. Role bláznů a podivínů jej provází celou jeho filmovou kariéru. Za roli ve snímku Štěstí obdržel Českého lva. Dnes, 29. ledna, slaví 54. narozeniny.

Jeden z nejslavnějších českých herců pochází z Liberce, ale studium absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Debutoval v komedii Saši Gedeona Návrat idiota (1999). 

„Herectví je divná profese. Měl jsem období, kdy jsem se z tý absurdity na divadle počůrával,“ uvedl před lety v rozhovoru pro Český rozhlas herec, který se vyučil mechanikem přádelnických strojů. Právě snímek Návrat idiota jej předurčil pro další role podivínů, bláznů a existencí na okraji společnosti. Ať už se jedná o Laďu v Divokých včelách, nenapravitelného lháře Vláďu Ptáčníka v Pupendu nebo Emana v Horem pádem.

Za hlavní roli Toníka ve filmu Bohdana Slámy Štěstí, kde hrál po boku Tatiany Dykové, získal Českého lva. V posledních letech jej diváci mohli vidět ve filmech Toman, Teroristka či Poslední aristokratka, přičemž do kin nedávno zamířilo její pokračování s názvem Aristokratka ve varu.

Jeho nejslavnější role si připomeňte v naší galerii.

Zvláštní role

Pavel LiškaFoto: Profimedia.cz

"Všechny moje role mají společný to, že jsou něčím zvláštní, že duše těch postav jsou vyšinutý. Ale mě to strašně baví," uvedl Pavel Liška o své herecké kariéře. Dnes slaví 52 let.

