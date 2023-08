"Někdo to prostě vycítí a někdo ne," říká Pavel Liška, který věří na duchy

Asi jen málokdo nikdy nepřemýšlel o tom, co se stane s naší duší po smrti a jestli na to má vliv způsob, jakým žijeme teď. A tuto otázku si klade i herec Pavel Liška. "Člověk si musí život užít teď a tady, protože neví, jestli bude nějaké pokračování, a když bude, tak jaké. Neví, jaký bude posmrtný život. Sám sebe se ptám: Byl bych člověk, nebo třeba zvíře? Nebo jen pára nějakého vědomí? Anebo vůbec nic?" zamyslel se herec, který o sobě tvrdí, že je velký staromilec a klidně si dovede představit, že by aspoň chvíli žil na nějakém zámku či hradu.

"Líbilo by se mi otočit prstenem jako Arabela a dostat se na chvíli do té doby. Myslím, že by mě to cestování ale brzy přešlo, žijeme si tu v přepychové době. Jen člověk má krátkou paměť a je nepoučitelný," myslí si Liška.

Vyzkoušet si život v minulosti se mu částečně povedlo během natáčení snímku Aristokratka ve varu na zámku v Miloticích. Smířený byl i s tím že by mohl mezi starobylými zdmi sem tam potkat nějaké to strašidlo. "Bílá paní straší na nějakém jiném zámku. Ale věřím na ni. Stejně jako na posmrtnou energii, jak se říká "na duchy". Dokonce s tím v Miloticích mají zkušenosti, ale pan kastelán Boček o tom nerad mluví. On sám totiž tyhle zážitky má. A já věřím, že ta historie je v tom zámku vepsaná. Někdo to prostě vycítí a někdo ne," řekl pro iDnes.