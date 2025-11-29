Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Holubové vyhrožují, Obermannová si našla cestu k exmanželovi a Pekarová má nové zuby
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Martina Vrbová
Veřejnost možná už tak trochu pozapomněla na soudní proces, který stále probíhá s psychiatrem Janem Cimickým. Jedna z jeho obětí, moderátorka Martina Vrbová ale nehodlá připustit, aby se nad touto kauzou jen tak zavřela voda.
Veřejnost možná už tak trochu pozapomněla na soudní proces, který stále probíhá s psychiatrem Janem Cimickým. Jedna z jeho obětí, moderátorka Martina Vrbová ale nehodlá připustit, aby se nad touto kauzou jen tak zavřela voda.
Pavol Habera
Zdá se, že tento týden se o slovo definitivně přihlásila paní zima. Zpěvák Pavol Habera tak znovu vzal do ruky lopatu a šel si procvičit svaly při odhazování sněhu.
Martin Prágr
Estetické úpravy jsou většinou doménou žen, i muži mají ale zákroky, které podstupují. Mezi takové patří například transplantace vlasů pro kterou se rozhodl i tanečník Martin Prágr.
Markéta Pekarová Adamová
Bývalá předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová sice odstoupila z vrcholné politiky, na sociálních sítích se ale ráda pochlubila velkým životní krokem. V uplynulém týdnu ji totiž po dlouhých měsících sundali rovnátka.
Michaela Salák
Manželka bývalého hokejisty Alexandra Saláka Michaela Salák je maminkou šesti děti. I přitom si ale dokáže najít čas na to, aby trávila čas s každým potomkem zvlášť. Dcerou teď vyrazila na pár dní do Dubaje.
Patrik Hartl
Spisovatel Patrik Hartl je fixovaný na svou rodinu. Proto velmi trpí tím, že jeho syn vyrazil do světa, konkrétně studovat do Skotska. Hartl se ho vydal navštívit a při té příležitosti v místních útulných kavárnách zvládnul i psát.
Sára Affašová
Na první velkou dovolenou ve třech vyrazili Sára Affašová s manželem Martinem Donutilem a jejich desetiměsíčním chlapečkem. Ten zvládl dlouhý let na jedničku a nyní si užívají odpočinku v teple.
Martina Pártlová
První sníh letošní sezóny udělal radost i zpěvačce Martině Pártlové a její malé dceři Stelle. Vyrazily tak společně stavět hned celou rodinu sněhuláků
Hana Mašlíková
Bývalá modelka Hana Mašlíková má syna ve střídavé péči. Když je zrovna sama doma, společnost jí dělají její dvě fenky, se kterými se opravdu umí zabavit.
Eva Holubová
Herečka Eva Holubová se nikdy nebála projevit svůj politická názor. Ke vznikající vládě se staví velmi kriticky a jejich podporovatelé si ji proto vybrali jako terč útoků.
Irena Obermannová
S otcem svých dcer spisovatelka Irena Obermannová dlouhé roky nevycházela. Čas ale zahojil všechny rány oni dva dokázali najít společnou řeč.
