Vloupání, přepadení nebo hrozba kastrací. Čeho všeho jsou schopni stalkeři slavných?

Lucie BorhyováFoto: Profimedia.cz
Lucie BorhyováFoto: Profimedia.cz
Sláva s sebou nese kromě jiného i stinné stránky. Jednou z nich je možnost, že se na celebritu upne labilní jedinec, který ji začne pronásledovat.

Ať už jde o celkem nevinné návštěvy všech akcí, kde dotyčná celebrita vystupuje až po vloupání do domu, fyzické útoky či hrozny smrtí, pro známé lidi jistě není příjemné, pokud na ně někdo zaměří svou pozornost. Podívejte se, kdo všechno si touto zkušeností musel projít.

Lucie Borhyová

Mít fanoušky je určitě fajn, když napíšou, že by chtěli podpis, fotku s věnováním nebo se s vámi chtějí vyfotit, setkat se s vámi, pochvalovala si Lucie Borhyová svou základnu v nedávném rozhovoru pro eXtra.cz. Je to hezké mít pevný základ svého fanklubu, to je příjemné, ale pak jsou samozřejmě i fanoušci, že už je to trošku za hranou, což už je potom nepříjemné, uvedla. Ne všechny zkušenosti jsou ale veskrze pozitivní. Ano, mám i ty negativní, dokonce je jedna věc i v řešení policie, prozradila s tím, že je to už starší záležitost a radši by to dál nerozváděla.

Možná referovala ke stejné situaci jako v roce 2019, kdy si zahrála ve videoklipu s výstižným názvem Stalker od kapely Botox. Občas se takové věci i ve skutečnosti naskytly, naštěstí jen krátkodobě. Měla jsem přidělenou ochranku. Nikdo to nevěděl. Chvílemi jsem měla strach, prozradila tehdy.

Lucie Borhyová
Foto: Profimedia.cz
