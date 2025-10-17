Vloupání, přepadení nebo hrozba kastrací. Čeho všeho jsou schopni stalkeři slavných?

Ať už jde o celkem nevinné návštěvy všech akcí, kde dotyčná celebrita vystupuje až po vloupání do domu, fyzické útoky či hrozny smrtí, pro známé lidi jistě není příjemné, pokud na ně někdo zaměří svou pozornost. Podívejte se, kdo všechno si touto zkušeností musel projít.
Lucie Borhyová
„Mít fanoušky je určitě fajn, když napíšou, že by chtěli podpis, fotku s věnováním nebo se s vámi chtějí vyfotit, setkat se s vámi,“ pochvalovala si Lucie Borhyová svou základnu v nedávném rozhovoru pro eXtra.cz. „Je to hezké mít pevný základ svého fanklubu, to je příjemné, ale pak jsou samozřejmě i fanoušci, že už je to trošku za hranou, což už je potom nepříjemné,“ uvedla. Ne všechny zkušenosti jsou ale veskrze pozitivní. „Ano, mám i ty negativní, dokonce je jedna věc i v řešení policie,“ prozradila s tím, že je to už starší záležitost a radši by to dál nerozváděla.
Možná referovala ke stejné situaci jako v roce 2019, kdy si zahrála ve videoklipu s výstižným názvem Stalker od kapely Botox. „Občas se takové věci i ve skutečnosti naskytly, naštěstí jen krátkodobě. Měla jsem přidělenou ochranku. Nikdo to nevěděl. Chvílemi jsem měla strach,“ prozradila tehdy.
Sharon Stone
Herečka Sharon Stone se stala obětí vyšinutého muže z Maďarska, který tvrdí, že měl s herečku, kterou proslavil erotický thriller Základní instinkt, syna. Ten byl podle jeho tvrzení zavražděn a on se domáhá informací. Kromě toho také své vyvolené posílá dopisy, ve kterých ji nazývá andílkem a vyznává jí lásku.
Kate Moss
V listopadu 2022 proběhl soud v Bristolu, kde se k zavraždění obou svých rodičů doznal muž, který před lety pronásledoval modelku Kate Moss a měl soudní zákaz se k ní přiblížit. William Warrington v minulosti nechával před domem modelky různé předměty, například lahev šampaňského, dort, umělé i pravé slunečnice či helmu z II. světové války, v níž byl ukrytý výhružný vzkaz. Modelka proto před čtyřmi lety požádala soud, aby muži úředně zakázal se k ní přiblížit. Úřady jí vyhověly.
V té době nemohl nikdo tušit, že to nejhorší, čeho je Warrington schopný, teprve přijde. K vraždě rodičů, které ubodal, došlo v březnu 2022, kdy William Warrington odešel z léčebny, kam byl umístěný, protože nožem napadl svého spolubydlícího.
Vlastina Svátková
Zkušenost se stalkerkou má herečka Vlastina Svátková. „Je to nepříjemné i proto, že kontaktovala moji rodinu, přátele, lidi, se kterými spolupracuji, a snažila se mě očernit a ublížit mi třeba tím, že řekla, že jsem v sektě nebo že jsem zabila její kamarádku,“ popsala nepříjemné období Svátková. „Zničehonic se objevila někde, kde jsem zrovna byla já. Napsala například, že na jedné akci se schovávala na záchodě, můj nejmenší syn tam přitom byl se mnou! A na premiéře filmu Můj příběh, kde jsem byla s celou rodinou, jsem najednou zjistila, že sedí v hledišti taky,“ řekla Blesku herečka, která celou věc předala policii.
Tereza Ramba
Kvůli strachu z pronásledování se musela herečka Tereza Ramba vzdát svého účinkování v divadle Komedie. „Byla to krásná práce, ale po dvou letech se mi stalo, že mě tam nějací konkrétní lidé začali sledovat,“ svěřila se Ramba v rozhovoru pro DVTV. „Tím, že jsem to divadlo přestala dělat, se tahle otázka vyřešila. Pro mě je samozřejmě život důležitější než práce,“ uzavřela herečka.
Sandra Bullock
Na 8. června 2014 herečka Sandra Bullock zřejmě nikdy nezapomene. V půl šesté ráno ji v jejím domě v Los Angeles probudilo bouchání. Bullocková, která byla doma sama, pak viděla, jak kolem dveří její ložnice prochází nějaký muž. Přivolaná policie zatkla Joshuu Corbetta a zjistila, že nešlo o náhodné vloupání.
Muž měl u sebe zápisník, ve kterém se vyznával ze svých citů k Bullockové. „Miluji tě a jsi pro mě velmi výjimečná. A bez tebe je v mém životě jen utrpení. Čekal jsem a čekal, ale ty jsi nikdy nepřišla.“ Dále pak popisoval sexuální praktiky, které chtěl s herečkou provádět. Podle záznamů z bezpečnostních kamer v okolí se zjistilo, že se Corbett okolo domu Bullockové potuloval už tři dny.
Herečka v pořadu Red Table Talk uvedla, že od té doby trpí posttraumatickou stresovou poruchou a že ode dne, kdy k napadení došlo, radši nebyla sama. Corbett poté v roce 2018 spáchal sebevraždu. „Smutné je, že ho systém zklamal,“ řekla na to herečka, která pravidelně dochází na terapie.
Justin Bieber
O holý život šlo v roce 2013 zpěvákovi Justinu Bieberovi. Tehdy ho pronásledoval jednačtyřicetiletý muž, který ho chtěl „vykastrovat a zavraždit“. Tím byl Mark Staake a jeho synovec Tanner Ruane, kteří byli přistiženi v New Yorku, když plánovali Biebera vykastrovat zahradnickými nůžkami a poté ho zavraždit. Zřejmě jednali na příkaz pětačtyřicetiletého Dana Martina, který uvedl, že důvodem, proč chtěl Justina vykastrovat a zabít, nebyla touha po slávě. „Bylo to proto, že se změnil, a to mě naštvalo,“ uvedl Martin.
Ruane byl odsouzen k pěti letům vězení, ale po odpykání roku a půl mu byla uložena podmínka s dohledem. Staake byl odsouzen na devět let. Martin si v současné době odpykává dva po sobě jdoucí doživotní tresty za znásilnění a zabití patnáctileté dívky. „Kdybych byl na svobodě, chtěl bych udělat tohle: zavřít Biebera do klece, opakovaně ho znásilnit a dát to na YouTube,“ řekl v rozhovoru pro časopis Details.
Selena Gomez
V roce 2014 byl v domě zpěvačky Seleny Gomez během jednoho týdne dvakrát zatčen muž jménem Che Cruz a byl obviněn z trestného činu stalkingu a z porušení soudního zákazu přiblížení. Přestože se dům Gomez nacházel v uzavřené komunitě a bylo v něm nainstalováno několik bezpečnostních kamer, musela zpěvačka několikrát volat na tísňovou linku, protože se obávala o svou bezpečnost. V roce 2015 se Gomez rozhodla prodat svůj dům a přestěhovat se jinam, aby měla od svého pronásledovatele pokoj.
Richard Gere
Čtyřnásobná matka Ursula Reichert-Habbishawová pronásledovala amerického herce Richarda Gerea po celém světě více než rok. Jednapadesátiletá fanynka mu neustále volala, šestkrát se pokusila vloupat do jeho kanceláře v Greenwich Village a dokonce za ním letěla i do Indie, kde se hollywoodská hvězda setkala s dalajlamou. Herec podal na ženu, která mu byla neustále v patách, žalobu, ta se ale zatčení úspěšně vyhnula, když opustila zemi a odletěla domů do rodného Německa.
Taylor Swift
Zpěvačka Taylor Swift se za svou kariéru setkala s mnoha stalkery. Nejšílenější byl ale čtyřicetiletý Frank Andrew Hoover, který v roce 2015 posílal jejímu otci výhružné a nenávistné dopisy, ve kterých psal, že zabije celou jejich rodinu. Zatčen byl rok poté, když se snažil přiblížit k soukromému letadlu, kterým měla Swift společně s rodinou po koncertu letět domů. Soudce ho odsoudil na 10 let podmíněně.
Steven Spielberg
Jednatřicetiletý Jonathan Norman byl v roce 1998 zadržen poté, co se plížil kolem domu úspěšného režiséra filmových trháků Čelisti, E.T. – Mimozemšťan nebo Jurský park Stevena Spielberga. Ve stalkerově autě policie našla žiletky, pouta, sadomasochistické pomůcky i notebook plný fotografií režiséra a celé jeho početné rodiny. Následně byl Norman obviněn z vyhrožování a pronásledování. V minulosti již byl odsouzen za trestný čin, když v autě najel do chodců a dva z nich srazil. Soud mu nakonec vyměřil trest 25 let ve vězení.
V roce 2001 oscarového režiséra Stevena Spielberga pronásledovala i bývalá sociální pracovnice, šestačtyřicetiletá Diana Louisa Napolisová, která mu opakovaně telefonicky vyhrožovala. Soud ženě nařídil zákaz styku – nesměla se k režisérovi přiblížit na vzdálenost kratší než 150 metrů.
Gwyneth Paltrow
Před více než 20 lety obtěžoval americkou herečku Gwyneth Paltrow děvetačtyřicetiletý poslíček s pizzou, Dante Michael Soiu. Denně jí posílal několik dopisů, její e-mailovou schránku zahltil tisícem zpráv a před domem jejích rodičů jí nechával různé dary jako květiny, pizzu nebo sladkosti. Nakonec byl prohlášen za duševně chorého a odeslán na léčení do psychiatrické kliniky s celodenním dozorem.
Jodie Foster
Svého nebezpečného stalkera měla i držitelka Oscarů a Zlatých glóbů, herečka Jodie Foster. Šedesátiletý John Hinckley byl posedlý filmem Taxikář, kde mladá herečka hrála dětskou prostitutku. Když odešla na univerzitu v Yale, strkal jí pod dveře básně a vzkazy. Když to nezafungovalo, rozhodl se zavraždit nově zvoleného prezidenta Ronalda Reagana, aby upoutal hereččinu pozornost. Střelba měla být podle něj vyznáním lásky. V roce 1981 tedy vypálil na prezidenta šest ran a jednou ho zasáhl, když se náboj odrazil od limuzíny. Na místě byl zatčen, ale nakonec byl shledán nevinným z důvodu nepříčetnosti a umístěn do psychiatrické léčebny.
Mel Gibson
Hollywoodského herce Mela Gibsona začal v roce 2004 pronásledovat čtyřiatřicetiletý tulák Zack Sinclair poté, co zhlédl jeho film Umučení Krista. Poslal mu několik dopisů a vloupal se i do jeho domu v Malibu. Gibson nakonec u soudu vypověděl, že on sám muže nepovažuje za nebezpečného, ale bojí se o bezpečí své rodiny. Soud rozhodl o léčbě v psychiatrickém zařízení a maximálním trestu odnětí svobody na tři roky.
Catherine Zeta-Jones
Catherine Zetu-Jones rok pronásledovala dvaatřicetiletá Dawnette Knightová, která jí mnohokrát vyhrožovala smrtí. Psala jí například, že ji rozřeže na kusy a nakrmí s ní psy. Důvodem byla posedlost jejím manželem, Michaelem Douglasem. Britská herečka byla na pokraji zhroucení, naštěstí ale soud zakročil a poslal stalkerku na tři roky do vězení.
Janet Jackson
Sestra popového krále Michaela Jacksona zažívala peklo celých devět let. Šestačtyřicetiletý Robert Gardner posílal Janet Jackson denně několik zpráv, pronásledoval ji na akcích, při soudních procesech i na koncertech, protože věřil, že jsou pár. Díky tomu, že byl přichycen na zkoušce pořadu, které se Janet účastnila, s nožem v ruce, mu byl nakonec udělen tříletý soudní zákaz přiblížení.
Halle Berry
Fanatického fanouška měla i oscarová herečka Halle Berry. Bývalý potápěč z Navy SEAL, pětatřicetiletý Greg Broussard obtěžoval nejen ji, ale i její mluvčí a manažera. Tvrdil, že mu Bůh vnukl, aby si herečku vzal za ženu. Soud nakonec vyhověl žádosti Berryové o zákazu styku.
Anna Kurnikovová
Bývalou profesionální ruskou tenistku Annu Kurnikovovou čtyřicetiletý William Lepeska sledoval po celé Americe. Denně jí posílal explicitní dopisy a e-maily, nechal si její jméno vytetovat na pravý biceps a v roce 2005 se snažil doplavat k jejímu domu na Floridě. Při této akci, kdy plaval nahý přes floridský záliv Biscayne Bay a hledal domov tenisové hvězdy, byl zatčen a následně strávil šest měsíců v léčebném zařízení.
Pamela Anderson
Sexuální symbol devadesátých let Pamela Anderson se také setkala s posedlým a nebezpečným fanouškem. Devětadvacetiletý Brit William Peter Stansfield obtěžoval ji, její syny a další členy rodiny déle než měsíc. Náhodně se objevoval před školou, v obchodech a na akcích, které herečka navštěvovala. Muži byl udělen tříletý soudní zákaz styku.
Uma Thurman
Herečka Uma Thurman, známá například díky roli ve filmu Kill Bill, byla pronásledována sedmatřicetiletým Jackem Jordanem, který byl do ní zamilovaný už od střední školy. Opakovaně navštěvoval její dům, přestože nebyl nikdy pozván dovnitř, a pokusil se vloupat do jejího přívěsu při natáčení filmu. Nakonec dostal zákaz styku na pět let a byl odsouzen ke třem letům psychiatrického léčení s dohledem.
Hilary Duff
Osmnáctiletý Maksim Myaskovskiy se v roce 2006 snažil upoutat pozornost Hilary Duff tím, že se často objevoval před jejím domem. Newyorčan byl herečkou posedlý, vyhrožoval jí a především žárlil na jejího tehdejšího přítele Joela Maddena. Nakonec byl odsouzen k 117 dnům ve vězení a pětileté podmínce.
Keira Knightley
Nevyžádané dopisy, urážky na sociálních sítích i pronásledování před domem. Keira Knightley zažila na vlastní kůži chování opravdového podivína. V roce 2017 stál Mark Revill před jejím domem u schránky na dopisy a mňoukal. Následně poslal herečce znepokojivé snímky malých dětí, což ji v době, kdy měla malou dceru, vyděsilo a obrátila se znovu na policii. Muž byl psychicky labilní a už jednou byl odsouzen za obnažování na veřejnosti. Nakonec byl poslán do psychiatrické léčebny.
John Lennon
Celý svět šokovala zpráva o smrti zakladatele hudební skupiny The Beatles, Johna Lennona, kterého zavraždil jeho posedlý fanoušek. Po návratu z nahrávacího studia mu střela čtyřiašedesátiletého Marka Davida Chapmana způsobila smrtelná zranění. Soud shledal muže vinným z trestného činu vraždy a odsoudil jej k doživotnímu trestu odnětí svobody.
Karel Gott
Své zkušenosti s neodbytnými fanoušky měl i Karel Gott, který se o ně podělil s deníkem Blesk. Zpěváka dlouhé roky pronásledovala Hannelore Uhlová. „Zazvonila pozdě v noci, my jsme se ženou otevřeli a říkáme: Co si přejete? A ona: Já jsem pověřená Ježíšem Kristem, abych sdělila, že jenom my k sobě patříme, že tvoje žena je jen divadlo, ty fotky jsou montáže! Je to lež a ty to musíš uvést na pravou míru… Tak jsem jí odpověděl: Ty si myslíš, že máš k němu drát jen ty? Já jsem s ním před chvílí mluvil a on mě před tebou varoval,“ popsal Zlatý slavík, jehož zážitky byly inspirací k natočení televizního filmu Škoda lásky.
„Já jsem měl snahu jí několikrát rozumně domluvit. Když třeba stála po koncertě v cestě a já jsem ji nemohl obejít,“ dodal zpěvák, jehož česká policie nemohla nijak chránit, jelikož Uhlová nikdy jemu ani jeho rodině neublížila. V Německu se však ke svému idolu nesměla přiblížit.
