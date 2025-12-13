Vánoční shon v rodině herečky Kristýny Janáčkové nemá místo. „Mám se hezky a ten shon si nepřipouštím. Jedeme Vánoce podle sebe a toho, jak to cítím. Vnímám jenom svoje děti a užíváme si to,“ říká s klidným úsměvem. Ježíška pro děti má připraveného už začátkem prosince – právě proto, aby měla v tomto směru klid na duši. „Vánoce začínáme tím, že každý rok chodíme s dětmi podpořit seniory do nadace, která je podporuje. Tam si vyrobíme adventní věnec a tím nám začínají Vánoce,“ popsala svůj recept na dokonalé prožití vánočního období.
Herečka z Ordinace odhalila soukromí: Vánoce budou ve znamení hned několika prvenství
Herečka Kristýna Janáčková letos prožívá svátky ve znamení velkých změn i nových začátků. Vánoční shon si nepřipouští, tvoří si vlastní tradice a s dětmi chystá hned několik premiér – od prvního živého stromku až po nové rodinné rituály v novém domově.
Vánoce jinak
Letos ji s dětmi čeká jedna velká vánoční premiéra. Konečně budou mít živý vánoční stromek. „Dlouho jsem si ho přála. Nějak to nešlo, ale teď už konečně mám první Vánoce, kdy mám živý stromeček.“ K jeho koupi došlo přitom úplnou náhodou. „Se starším synem jsme jeli nasát inspiraci, ale hned jsme si tam jeden stromek zamilovali a rovnou si ho odvezli domů a hned nazdobili,“ popisuje Kristýna, kterou nyní čeká už jen pečení cukroví.
Nové začátky
Kristýna loni před Vánoci přiznala rozchod s otcem svých synů a na Štědrý den tak zůstala s dětmi sama. Změny ji čekají ale i letos. „Máme nové zázemí a tam si to už děláme po svým a krásně,“ těší se herečka, která se svěřila s krásnou rodinnou tradicí – proslovy před slavnostní večeří. „Každý člen rodiny zhodnotí uplynulý rok, poděkuje za to, co se podařilo, a vysloví přání do nového roku. Tuhle tradici si moc užíváme. Těšíme se, kdo co řekne, a je to vždy milý a srdečný okamžik,“ vysvětluje.
O knize nemluví
Kromě vánočních radostí ji čeká i pracovní sezóna – premiéra nové divadelní hry Láska, sex a žárlivost s La Divadlem. Koketuje ale také s myšlenkou sepsat další knihu. „O mé nové knize zatím nemluvím, protože je to můj sen a ráda si ho nechávám pro sebe, dokud nebude realita,“ dodává tajemně umělkyně.