Dana Morávková prozradila originální recept na to, jak o Vánocích nepřibrat a dokonce i zhubnout
Vánoce jsou pro mnoho lidí časem nostalgie, rodinných setkání a drobných tradic, které zahřejí u srdce. Pro herečku a moderátorku Danu Morávkovou je toto období nejen chvílí odpočinku, ale i oslavou vzpomínek z dětství a rodinných rituálů, které si uchovává celý život. A přestože se o svátcích rozhodně nehodlá o nic ochuzovat, má osvědčený trik, díky kterému ani o Vánocích nepřibere ani gram.
Období kolem konce roku si Dana užívá a rozhodně se nenechá pohltit všudypřítomným stresem a shonem. „Já miluju Vánoce. Myslím, že to mám z dětství – moji rodiče je milovali, a myslím, že i náš syn,“ přiznává s nadšením. A jak bude letos vypadat Štědrý den? „Na Štědrý den určitě budeme pohromadě. Jinak máme mezi svátky hodně představení, ale máme krásnou tradici – celá rodina chodíme na Louskáčka do Národního divadla,“ svěřila se nám herečka.
Vánoce jedině s Louskáčkem
Tato tradice sahá až do jejího dětství: nejdřív chodila s maminkou, pak sama v představení tančila v rámci přípravky Národního divadla a dnes ji s radostí udržuje se svým dospělým synem. Přiznala dokonce, že i v době, kdy Petr studoval prestižní univerzity v Anglii, tradici dodržel a na Louskáčka v předvánočním období zašel.
Mlsat bude, ale chytře
Kromě návštěvy divadla nezapomíná ani na další drobné zvyky: „Rozkrajujeme jablíčka a chodíme na půlnoční mši v Praze.“ Herečka v posledním roce velmi výrazně zhubla a váhu si drží. Jejím receptem na štíhlou postavu se stal přerušovaný půst. Tento styl stravování jí natolik vyhovuje, že se ho nehodlá vzdát ani v období hodování, jakým Vánoce pro většinu z nás rozhodně jsou. „Budu si dopřávat, ale jenom od dvanácti do šesti. Je to takové mé pravidlo – a funguje mi to,“ prozradila Dana na vánočním večírku oblíbené módní značky s tím, že konečně našla směr, který dokonale ladí s jejím životním stylem a díky kterému má figuru, kterou jí mohou závidět o generaci mladší ženy.
Svátky protkané prací
V pracovním životě se herečka také nenudí. Mezi svátky ji čeká práce na divadelních i televizních projektech. Avšak i přes hektický pracovní rozvrh pro ni zůstávají nejkrásnější svátky roku především časem s rodinou, tradicemi a chvílemi strávenými s těmi nejbližšími.