3. 1. Radmila
Herečka Daniela Bartáková prožila noční můru: „Oslepla jsem.“ Zrak se jí vrátil až po dvou měsících

Daniela Bartáková
Foto: Česká televize
Daniela Bartáková
Daniela BartákováFoto: Česká televize
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Daniela Bartáková má za sebou chvíle, které připomínaly horor. Při práci v rozhlase náhle přestala vidět a dlouhé týdny jen bezmocně obíhala vyšetření. „Oslepla jsem,“ přiznala. Zrak se jí nakonec vrátil z minuty na minutu – nikdo ale neví proč.

Danielu Bartákovou znají diváci nejen z pohádek, ale také díky dabingu – jejím hlasem promlouvala například maminka Walshová v kultovním Beverly Hills 90210 a řada dalších postav. Sama říká, že má blízko i k práci v rozhlase. Právě tam se ale odehrál moment, na který nikdy nezapomene. „A jednou jsem právě tam zničehonic přestala vidět. Rozeznávala jsem jen světlo a tmu. Jinak nic,“ popsala děsivou zkušenost.

BH90210
BH90210

Beverly Hills 90210: Jak šel čas s kultovním seriálem a jeho hrdiny

Celebrity

Následovalo kolečko vyšetření a nejistoty. Daniela se snažila nepropadnout panice, ale odpovědi nepřicházely. Lékaři si ji předávali mezi ordinacemi, zkoušeli další testy, jenže příčina náhlé ztráty zraku zůstávala záhadou. Čas se vlekl a s ním i obavy, že už se nikdy nevrátí k práci, kterou miluje.

Tak to trvalo celé dva měsíce. Herečka už v duchu pomalu přijímala, že se bude muset rozloučit s profesí, která stojí na detailu, pohledu i koncentraci. A pak přišel zlom – stejně náhle jako začátek problému. „Já tomu říkám, že mi rozsvítili. Oči mi zase sloužily. Z minuty na minutu. Tu radost a úlevu si nikdo neumí představit,“ líčí. Zrak se vrátil, život se znovu rozběhl, jen jedna věc zůstala: nikdo dodnes přesně neví, co se tehdy stalo.

Daniela Bartáková ve filmu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek
Daniela Bartáková ve filmu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Na snímku: Michal Suchánek, Pavel Zedníček, Petr Nárožný, Martin Růžek, Daniela Bartáková, Jiří Kodeš, Vladimír Dlouhý
Foto: Česká televize
Daniela Bartáková má navíc zajímavé herecké zázemí i životní příběh. Je spolužačkou známých jmen – Pavla Trávníčka, Pavla Zedníčka, Nadi Konvalinkové nebo Svatopluka Skopala. A nechybělo mnoho, aby její kariéra nabrala úplně jiný směr: narodila se totiž v Bukurešti. „Rodiče tam pracovali,“ vysvětlila, a rodina se pak brzy vrátila do tehdejšího Československa.

Vedle pohádek se objevila i v řadě seriálů, například Dáma a Král, Odznak Vysočina, Ordinace v růžové zahradě nebo Cukrárna, a roli měla i v legendárním filmu Ucho. Dnes se cítí dobře a sama je oporou manželovi, který je po operaci kyčle.

A dabing? Ten podle ní zůstává disciplínou, kterou nezvládne každý. „Příjemný hlas je dar. Když má někdo nepříjemný témbr, málokdy to může změnit, jen možná trochu upravit. Já osobně ráda usínám s Jaromírem Medunou coby Herculem Poirotem, jeho hlas je mi příjemný,“ říká Bartáková.

VIDEO: Jana Andresíková v roli čarodějnice v pohádkovém seriálu Arabela

V roce 2010 získala za celoživotní mistrovství v dabingu Cenu Františka Filipovského. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz

Všechny štítky

