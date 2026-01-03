Danielu Bartákovou znají diváci nejen z pohádek, ale také díky dabingu – jejím hlasem promlouvala například maminka Walshová v kultovním Beverly Hills 90210 a řada dalších postav. Sama říká, že má blízko i k práci v rozhlase. Právě tam se ale odehrál moment, na který nikdy nezapomene. „A jednou jsem právě tam zničehonic přestala vidět. Rozeznávala jsem jen světlo a tmu. Jinak nic,“ popsala děsivou zkušenost.
Herečka Daniela Bartáková prožila noční můru: „Oslepla jsem.“ Zrak se jí vrátil až po dvou měsících
Daniela Bartáková má za sebou chvíle, které připomínaly horor. Při práci v rozhlase náhle přestala vidět a dlouhé týdny jen bezmocně obíhala vyšetření. „Oslepla jsem,“ přiznala. Zrak se jí nakonec vrátil z minuty na minutu – nikdo ale neví proč.
Následovalo kolečko vyšetření a nejistoty. Daniela se snažila nepropadnout panice, ale odpovědi nepřicházely. Lékaři si ji předávali mezi ordinacemi, zkoušeli další testy, jenže příčina náhlé ztráty zraku zůstávala záhadou. Čas se vlekl a s ním i obavy, že už se nikdy nevrátí k práci, kterou miluje.
Tak to trvalo celé dva měsíce. Herečka už v duchu pomalu přijímala, že se bude muset rozloučit s profesí, která stojí na detailu, pohledu i koncentraci. A pak přišel zlom – stejně náhle jako začátek problému. „Já tomu říkám, že mi rozsvítili. Oči mi zase sloužily. Z minuty na minutu. Tu radost a úlevu si nikdo neumí představit,“ líčí. Zrak se vrátil, život se znovu rozběhl, jen jedna věc zůstala: nikdo dodnes přesně neví, co se tehdy stalo.
Daniela Bartáková má navíc zajímavé herecké zázemí i životní příběh. Je spolužačkou známých jmen – Pavla Trávníčka, Pavla Zedníčka, Nadi Konvalinkové nebo Svatopluka Skopala. A nechybělo mnoho, aby její kariéra nabrala úplně jiný směr: narodila se totiž v Bukurešti. „Rodiče tam pracovali,“ vysvětlila, a rodina se pak brzy vrátila do tehdejšího Československa.
Vedle pohádek se objevila i v řadě seriálů, například Dáma a Král, Odznak Vysočina, Ordinace v růžové zahradě nebo Cukrárna, a roli měla i v legendárním filmu Ucho. Dnes se cítí dobře a sama je oporou manželovi, který je po operaci kyčle.
A dabing? Ten podle ní zůstává disciplínou, kterou nezvládne každý. „Příjemný hlas je dar. Když má někdo nepříjemný témbr, málokdy to může změnit, jen možná trochu upravit. Já osobně ráda usínám s Jaromírem Medunou coby Herculem Poirotem, jeho hlas je mi příjemný,“ říká Bartáková.