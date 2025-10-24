Herecké povolání s sebou nese i výzvy v podobě vzhledu. Jednou poměrně radikální teď prošel herec Jakub Prachař, které jeho fanynky jen stěží poznávají. Svou proměnou se pochlubil na Instagramu. Tam ukázal, jak mu během chvilky zmizely z hlavy všechny jeho blond kadeře.
