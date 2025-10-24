24. 10. Nina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Herec Jakub Prachař přišel o vlasy. Neuvěříte, jak bude dlouhé měsíce vypadat

Jakub Prachař
Jakub PrachařFoto: Instagram
Jakub Prachař
Jakub PrachařFoto: Instagram
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Filmový a televizní průmysl klade na herce někdy velké nároky. Mezi ty patří například radikální změny vzhledu. Tu teď musel podstoupit i Jakub Prachař.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herecké povolání s sebou nese i výzvy v podobě vzhledu. Jednou poměrně radikální teď prošel herec Jakub Prachař, které jeho fanynky jen stěží poznávají. Svou proměnou se pochlubil na Instagramu. Tam ukázal, jak mu během chvilky zmizely z hlavy všechny jeho blond kadeře.

David Prachař
David Prachař

"Děti jsou v podstatě zloději," říká o svých ratolestech David Prachař

Celebrity

Ani u stříhání si neodpustil svou typickou ironii. „Práce herce je krásná,“ zavtipkoval „Zvlášť když vás jdou poškodit,“ dokončil myšlenku s ušklíbnutím. Na to, jak bude následující měsíce vypadat, podle svých slov připravil i svou životní partnerku, herečku Saru Sandevu. „Já už jsem to doma řekl. Ošklivej jsem byl a teď budu ještě ošklivější,“ zavtipkoval. Sandeva není jen jeho přítelkyně, ale také kolegyně z branže, a tak má jistě pro takové situace pochopení. 

Kadeřnice, která se celého procesu shazování vlasů chopila, si také neodpustila drobné rýpnutí.„Takovej řízenej celibátek,“ naznačila, že se Prachař své partnerce rozhodně líbit nebude. Prachař si to nenechal líbit a v přátelském duchu se do sebe pustili. „Představ se! Co je tvé životní poslání, kazit hercům život?“ obořil se na ni. „Jo. Třeba zhruba na čtyři měsíce,“ prozradila, že jeho stávající vizáž bude dlouhodobější. U samotného stříhání si pak Prachař pobrukoval známou píseň „Stříhali dohola malého chlapečka…“. Nakonec se pochlubil fotkou, přes kterou napsal „Mise splněna.

Reklama
Jakub Prachař
Foto: Instagram

Mohlo by vás zajímat: Nejstaršímu psovi na světě je 31 let. Bobi chodí na procházky a chutná mu lidské jídlo

Video: Reuters
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama