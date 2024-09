"Děti jsou v podstatě zloději," říká o svých ratolestech David Prachař

Herec David Prachař miluje pořádek. To má podle svých slov částečně dané i výchovou svého otce herce Ilji Prachaře, který byl až fanaticky pořádkumilovný. David se však v tomhle ohledu dokáže držet a tak přísné požadavky na vlastní děti neklade.

"Doma to funguje tak, že já už neříkám nic. Třeba Františkův pokoj už se nedá otevřít. Dveře se vzpříčí, leží tam kytara nebo nějaké předměty. On nás tím šetří, protože tím, že ten pokoj neotevřeme, tak tam nevidíme a můžeme se dožít i vyššího věku," svěřil se Prachař s humorem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. A dodal, že kromě nepořádku ho doma trápí ještě jedna věc, a sice že si děti zvykly půjčovat si bez dovolení věci svých rodičů. Na to ale našel svérázné řešení.

"Věci, které nechci, aby mi ukradly děti, skrývám a teď už si je zamykám. Každému doma doporučuju sejf. Tam si dáte nabíječku, protože o tu přijdete hned. A ty nejpotřebnější věci si tam zamykejte a klíček si ukrývejte na místě, kde to dítě nenajde. Funguje to, jsem svobodný člověk, vše, co potřebuji, mám a vím kde," říká spokojeně. Jeho žena, herečka Linda Rybová, je na tom však hůř.

"Linda nesnáší, když se ráno otevřou dveře a holky si jdou do její skříně jako pro svoje věci. Já jsem přišel o všechny košile. Měl jsem dvě černé, už je mají děti, tak jsem si dnes vzal poslední bílou. Tu si také ukrývám. Děti jsou v podstatě zloději," uzavřel s nadsázkou Prachař.