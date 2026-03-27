hanychová koktová

Spor mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou zpočátku vypadal jen jako uražená ješitnost Agáty, když zjistila, že jí Ornella neřekla o natáčení dokumentu Ornella Life. Jenže jak se nyní ukazuje, důvody konce jejich kamarádství jsou mnohem temnější a závažnější. Koktová mluví o psychické šikaně.
Rozkol mezi bývalými kamarádkami Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou je definitivní a obě dvě vylučují možnost, že by se někdy daly znovu dohromady. Koktová nyní odkrývá to, co ji vedlo k rozhodnutí odejít ze společného projektu.
„(Agáta) mi říkala ty hrůzy, které jsou daleko, daleko za nějakými vulgárními nadávkami. A byl to takový koktejl, že to opravdu bylo proti lidskosti,“ postěžovala si Ornella pro web eXtra.cz. Podle svých slov byla rozmary Hanychové tak vyčerpaná, že už nemohla ve společných aktivitách pokračovat. „Proto jsem si řekla, že už nemůžu, že se mi to za ty nervy nevyplatí. Jen jsem na displeji mobilu viděla její jméno, když mi volala nebo psala, a už jsem byla napjatá, co je zase za problém, co jí přelétlo přes nos. Stačilo, že venku prší, a už to byl problém,“ svěřila se Koktová, podle které je Hanychová velmi náladová.
To však partnerka Josefa Kokty odmítá dále tolerovat. „Tohle jsem si zažila už se svou matkou. Člověka, který vás nepustí ke slovu a drtí vás, jsem v jiném měřítku začala zažívat i s Agátou. Projížděl mnou proud strachu a stresu. Začalo mi úplně šíleně bušit srdce, když jsem přemýšlela, co se zase stalo. Přitom víte, že jste neprovedla vůbec nic špatného. Ale nemůžu si na sobě pořád nechat štípat dříví. Už toho mám dost. I Pepa mi říkal, že z toho můžu mít klidně i ve svém věku infarkt. A mám tři děti, takže se klepat strachy, co a jak, to dál nešlo,“ dala jasně najevo, co je pro ni v životě důležité.
Neustálý nátlak už se pro ni stal nesnesitelný a rozhodla se pro svůj klid obětovat i statisíce měsíčně, které ji vynášel společný podcast. „Stávalo se, že mi o půlnoci někdo volá a píše zase nějaké své věci. Nebo někam jedeš, máš výročí a schválně ti to někdo zase kazí, aby sis to neužila. A podobné věci. Těch věcí v zákulisí bylo strašně moc a mě to už tak úplně vydeptalo, že jsem radši odepsala ty peníze za podcast, protože jsou fakt věci, které žádné peníze světa nevyváží. Nestojí to za to. Nemůžu dělat nějakou práci jenom kvůli nim. Nekecám, opravdu ta situace byla až takhle extrémní,“ uzavřela téma Koktová.