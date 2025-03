Hana Třeštíková za umělé oplodnění utratila stovky tisíc

„Je dobré zvážit i finanční stránku věci, byť je to velmi individuální. Za ty roky to byly statisíce, ale měla jsem svůj cíl a chtěla jsem do toho ty peníze investovat. Nejvíc jsem ale bojovala s psychikou, protože umělé oplodnění je v tomhle směru velmi náročné," dodala Třeštíková, která je velmi šťastná, že se to povedlo, a na mateřství se velmi těší.