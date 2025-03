Halina Pawlowská: Radosti mě opouštějí, na plány už rezignuju, přiznala

I proto prý postupně rezignuje na své dlouhodobé sny. „Vždycky jsem chtěla jet lodí na cestu kolem světa. Ale ve svém věku si říkám, jestli bych to vůbec zvládla, všechno mi přijde náročné. Třeba jídelna bude hrozně daleko od té kajuty, jak já bych tam došla,“ popsala s upřímností sobě vlastní. Smutek vyjádřila i nad tím, že se musela vzdát svých oblíbených cest do Paříže. „Ráda jezdím do Paříže, tak jsem si říkala, že tam pojedu. Ale co já tam ujdu, do Louvru nepůjdu, to je strašně namáhavé,“ přiznala Pawlowská, že kvůli zdraví musí ustupovat i od dříve milovaných aktivit.