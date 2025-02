Hajlující bojovnice Hana Gelnarová odešla od soudu s pokutou 50 tisíc korun

Před soudem se Hana Gelnarová přiznala a požádala o podmínečné zastavení trestního stíhání. Soud jí vyhoví, pokud na účet podporující oběti trestných činu v nejbližší době složí 50.000 korun. "Chtěla bych se ještě jednou omluvit. To, co je v obžalobě, je pravda. Celá situace mě mrzí. Myslím to vážně. Nemělo se to stát. Jsem si vědoma viny," řekla dnes před soudem třiadvacetiletá Gelnarová, kterou na sociálních sítích sleduje okolo 600.000 lidí.