Začínali s pornem. Celebrity, které kariéru odstartovaly snímky pro dospělé

V roce 2001 vyhrála Diana Kobzanová soutěž Miss ČR, kterou pořádala agentura Miloše Zapletala. Když pak v roce 2003 nafotila pro časopis Leo pornografické snímky, agentura jí odebrala titul i korunku Miss ČR a podala na ni žalobu. "Zatím ničeho nelituji. Ty peníze stály za to. Jestli máte pocit, že se někdo svléká pro radost a jen proto, aby ukázal, že zlobí, tak se mýlíte," prohlásila Diana Kobzanová u soudu v roce 2005. O pár let později situaci hodnotila úplně jinak: "Je to jediné, co nemůžu smazat. Mám to nalepené na zádech. Byla to chyba. Dnes bych to v žádném případě neudělala. Byla to hrozná bota. Tenkrát jsem věděla, že se budu soudit, a jediné, co jsem neodhadla, je to, že mi to bude dodnes někdo občas připomínat, kdy mi někdo píše, že jsem stará kur…, co roztahovala nohy. Velmi jsem to podcenila!"

