„Film je jako výstřel z brokovnice, který už nemůžete vzít zpátky. Právě proto se na svoje filmy nerad koukám. V okamžiku, kdy je vidím, si vždycky říkám, co jsem tam mohl udělat jinak,“ říká Jiří Bartoška, jenž za roli houslisty ve filmu Všichni moji blízcí obdržel Českého lva. Letos 24. března herec by Jiří Bartoška oslavil 79. narozeniny.
Film je jako výstřel z brokovnice, který nelze vzít zpátky, říkával Bartoška. Oslavil by 79
Již od počátku 70. let patřil herec, filmový producent a prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška mezi nejvýraznější a nejcharismatičtější osobnosti českého filmu. Úspěchy slavil na jevišti i před filmovou či televizní kamerou. V posledních letech se v médiích prezentoval zejména jako festivalový prezident, popral se s vážnou nemocí a poté se vrátil k herecké profesi.
Začátky na JAMU
K herectví se dostal v podstatě náhodou. Když jej nepřijali ke studiu kunsthistorie, šel učit výtvarnou výchovu do pardubického domu pionýrů a na radu přátel si podal přihlášku na brněnskou JAMU. Zde se sešel s řadou pozdějších výrazných hereckých osobností, jako například s Dagmar Veškrnovou, Bolkem Polívkou, Karlem Heřmánkem, Eliškou Balzerovou či Pavlem Zedníčkem.
Začátky na JAMU
K herectví se dostal v podstatě náhodou. Když jej nepřijali ke studiu kunsthistorie, šel učit výtvarnou výchovu do pardubického domu pionýrů a na radu přátel si podal přihlášku na brněnskou JAMU. Zde se sešel s řadou pozdějších výrazných hereckých osobností, jako například s Dagmar Veškrnovou, Bolkem Polívkou, Karlem Heřmánkem, Eliškou Balzerovou či Pavlem Zedníčkem.
Začátek divadelní kariéry
Po studiu krátce působil v brněnském Divadle na provázku, v roce 1973 spolu s Heřmánkem a Zedníčkem zamířili do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde zazářil především jako Jakub ve hře Jakub a jeho pán. Po odchodu do Prahy zakotvil v Městských divadlech pražských a od roku 1978 v pražském Divadle Na zábradlí, které opustil teprve s rozpadem původního souboru počátkem devadesátých let.
Divadelní role
Mimo jiné hrál krále v Hamletovi, Ivana v Bratrech Karamazových, Macbetha, Dona Juana, v Národním divadle hostoval v Úkladech a lásce či v Aristokratech.
Poprvé před kamerou
Divadlo je jeho srdeční záležitostí, nejvíce jej však proslavil film. Ačkoli první snímek natočil až jako osmadvacetiletý, jedna z prvních rolí, lovec Sokol v trilogii filmů z pravěku Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu, z něj ihned udělala idola dívčích srdcí.
Seriály
Byl hrdinou seriálů 80. let jakými byly Sanitka, v níž ztvárnil doktora Richarda Skalku, Cirkus Humberto nebo My všichni školou povinní.
Sex symbol a lev salonů
Děčínský rodák Bartoška již desítky let patří k nejpopulárnějším hercům v zemi, média jej častují přívlastky jako český Delon, erotický symbol či lev salonů. Svoji pověst idolu žen vysvětluje prozaicky: "Měl jsem prostě metr osmdesát, černé vlasy a ve svých rolích jsem nikdy neopouštěl těhotné ženy a nekopal do psů. Tak si lidi řekli, to bude asi charakterní, férový člověk."
Soukromý život
Celý život žije s jednou manželkou Andreou, kterou označuje za výhru v loterii. Ta svého muže doprovází na oficiálních akcích, její svět je ale jiný. Andrea Bartošková je totiž uznávanou archeoložkou. Recept na spokojené manželství prý nemají. "Nechtějte po mně, abych někomu radil, jak na to. Nikdy jsme to zvlášť neřešili. Spíš ze začátku, když Andrea začala studovat archeologii a doma oznámila, že chodí s hercem, jsem se musel snažit, abych se před rodinou obhájil. Když mě představila, její babička si povzdechla: 'Kdyby byl aspoň zubař!' " zavzpomínal Bartoška. Mají spolu dceru Kateřinu a syna Janka.
Hrdý dědeček
Ve čtyřiasedmdesáti letech se stal poprvé dědečkem, když jeho dcera Kateřina porodila vnučku Annu. „Víte co, rodiče jsou od toho, aby vychovávali, babičky a dědečkové jsou od toho, aby rozmazlovali. Takže se těším, že budu rozmazlovat,“ potvrdil radostnou novinu ve videu na serveru Stream.
Filmový festival
Kromě herectví je druhou velkou životní rolí Jiřího Bartošky práce pro karlovarský filmový festival. Již 24 let stojí v jeho čele a za tu dobu se mu spolu s (loni zesnulou) uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou a jejich týmem podařilo skomírající přehlídku vrátit mezi elitní festivaly.
Slavná festivalová jména
Za dobu Bartoškova prezidentování se na festivalu objevila taková jména jako Morgan Freeman, John Travolta, Jude Law, Leonardo DiCaprio nebo Sir Michael Caine (na obrázku).
Dabér i producent
Bartoška se věnoval také dabingu a později si přibral i roli producenta, když se podílel například na vzniku filmů Všichni moji blízcí a něžné komedie Babí léto. Spolu s Miroslavem Donutilem také komentoval cestopisné dokumenty.
Zdravotní potíže
V listopadu 2014 lékaři Bartoškovi diagnostikovali zhoubné onemocnění, které postihlo mízní uzliny v mezihrudí. "Když mi tedy lékaři v osmašedesáti letech oznámili, že mám rakovinu, říkal jsem si, že v tomhle věku už lidé umírají. Jednou koneckonců umřeme všichni, to je jediná jistota. Pokud člověk bere svou nemoc fatálně, je to podle mě obrovská výhoda, protože zbytečně nepropadne negativním myšlenkám, které mu v takové situaci spíš škodí. Uzdravení totiž není jen otázka těla, ale i hlavy," uvedl v rozhovoru.
Zpět před kamerou
K filmování se vrátil rolí veterináře, který se rozhodl vzít svůj život do vlastních rukou, v úspěšné komedii Teorie tygra (2016). "Myslím, že člověku při zotavování pomůže, když začne co nejdřív pracovat. Bylo to pro mě pochopitelně namáhavé, protože musíte zvládat dvanáctihodinové směny, a navíc jsme točili v létě, kdy venku byla sedmatřicetistupňová vedra. Pamatuju si, že jsem měl z natáčení nepříjemný pocit a říkal jsem si, že nám to nejde. Zvláštní je, že když jsem potom Teorii tygra viděl v kině, tak se mi líbila. A to na většinu svých filmů vůbec nechodím," prohlásil pro Aktuálně.
Vášnivý kuřák
Ani přes zdravotní problémy se nevzdal své největší neřesti. Kouří šedesát let a podle svých slov začal už ve čtrnácti. "Snažím se držet na dvaceti za den. Cigarety jsou hodně silná závislost. Někteří lidé dokonce tvrdí, že je jednodušší zbavit se závislosti na heroinu než přestat kouřit."
O úmrtí jedné z nejvýraznějších a nejcharismatičtějších osobností českého filmu informovala mluvčí karlovarského festivalu Uljana Donátová 8. května 2025. Jiřímu Bartoškovi, který se potýkal s rakovinou, bylo 78 let.