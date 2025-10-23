23. 10. Teodor
Feuereislová je single. S bývalým ředitelem banky se rozešli. "Chtěl miminko," říká

Hvězdička reality show a milovnice plastických operací Eva Feuereislová se ráda chlubí tím, že její partneři jsou bohatí a vlivní. Takový byl i poslední partner. Vztah jim však ztroskotal.

O svém životě Eva Feuereislová pravidelně informuje nejen na instagramovém profilu, ale také v podcastu na placené platformě. V posledním díle prozradila svým sledujícím, že po několikaměsíčním vztahu je opět nezadaná.  

Spousta z vás se mě ptá, jak jsme na tom se vztahem, začala plastikami vylepšená kráska s tím, že o posledním partnerovi nemluvila z určitého důvodu. S Robertem Pokorným, bývalým ředitelem Oberbank, náš vztah nebyl veřejný, protože není veřejně známá osobnost, jako například Jaromír Soukup. Tudíž jsme necítila potřebu vám ho ukazovat na Instagramu, hovořit o našich společných dovolených nebo jeho dětech, říká Eva, která pak šokovala informací, že jejich láska je už minulostí. 

Před pár dny jsme se v přátelském duchu rozešli. Bylo to proto, že jsme na sebe neměli čas. Máme taky trošičku jiný představy o budoucnosti, protože Robert by chtěl ještě miminko a já se teď na dítě necítím. I vzhledem k tomu, co jsme prožila s Jaromírem Soukupem v posledních týdnech našeho vztahu, prozradila intimní důvody, proč jim láska nevyšla. Zůstáváme přátelé, troufám si říct, že velmi dobří. V době, kdy jsme to potřebovali, jsme podrželi jeden druhého, říká.  

Narážela tím na fakt, že Pokorný je bývalým manželem Michaely Tashnerové, což je bývalá milenka Jaromíra Soukupa, se kterou v lednu Feuereislovou podváděl. Robert zjistil nepěkné věci o své bývalé ženě Michaele Tashnerové a o věcech, které mu roky tajila. Není milé, když zjistíte nějaké věci o svých dětech a o tom, jak fungovalo vaše manželství posledních několik let, že to bylo všechno falešné. Oba dva naši bývalí partneři nám lhali a shodli jsme se, že to bylo jako přes kopírák, co nám dělali, rozpovídala se Eva, která sdělila, že svému expartnerovi přeje jen to nejlepší a těší se, že jednou pozná nějakou ženu, se kterou bude šťastný. 

Robert potřebuje nějakou starší paní, která je víc vyklidněná než já. Protože já po rozchodu s Jaromírem Soukupem jsem trošku nabrala vítr do plachet a zjistila jsem, že jsme v trošku jiném tempu než Robert, který je rád, že má klid, popsala to, jak by si svou nástupkyni představovala. Jeden z dotazů Eviných sledujících mířil i na to, zda se veřejnost může těšit na tajně pořízené nahrávky, jako tomu bylo po rozchodu s Jaromírem Soukupem. Nové nahrávky ohledně Roberta nejsou. Nikdy se ke mně nechoval agresivně, jak smyslů zbavený, neházel věcma a nehrozil mi nožem jako třeba Soukup. Je to úplně nebe a dudy oproti Soukupovi, řekla s obdivem ke svému poslednímu partnerovi. 

Zdroj: podcast Freak show

