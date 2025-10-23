O svém životě Eva Feuereislová pravidelně informuje nejen na instagramovém profilu, ale také v podcastu na placené platformě. V posledním díle prozradila svým sledujícím, že po několikaměsíčním vztahu je opět nezadaná.
„Spousta z vás se mě ptá, jak jsme na tom se vztahem,“ začala plastikami vylepšená kráska s tím, že o posledním partnerovi nemluvila z určitého důvodu. „S Robertem Pokorným, bývalým ředitelem Oberbank, náš vztah nebyl veřejný, protože není veřejně známá osobnost, jako například Jaromír Soukup. Tudíž jsme necítila potřebu vám ho ukazovat na Instagramu, hovořit o našich společných dovolených nebo jeho dětech,“ říká Eva, která pak šokovala informací, že jejich láska je už minulostí.
„Před pár dny jsme se v přátelském duchu rozešli. Bylo to proto, že jsme na sebe neměli čas. Máme taky trošičku jiný představy o budoucnosti, protože Robert by chtěl ještě miminko a já se teď na dítě necítím. I vzhledem k tomu, co jsme prožila s Jaromírem Soukupem v posledních týdnech našeho vztahu,“ prozradila intimní důvody, proč jim láska nevyšla. „Zůstáváme přátelé, troufám si říct, že velmi dobří. V době, kdy jsme to potřebovali, jsme podrželi jeden druhého,“ říká.
Narážela tím na fakt, že Pokorný je bývalým manželem Michaely Tashnerové, což je bývalá milenka Jaromíra Soukupa, se kterou v lednu Feuereislovou podváděl. „Robert zjistil nepěkné věci o své bývalé ženě Michaele Tashnerové a o věcech, které mu roky tajila. Není milé, když zjistíte nějaké věci o svých dětech a o tom, jak fungovalo vaše manželství posledních několik let, že to bylo všechno falešné. Oba dva naši bývalí partneři nám lhali a shodli jsme se, že to bylo jako přes kopírák, co nám dělali,“ rozpovídala se Eva, která sdělila, že svému expartnerovi přeje jen to nejlepší a těší se, že jednou pozná nějakou ženu, se kterou bude šťastný.
„Robert potřebuje nějakou starší paní, která je víc vyklidněná než já. Protože já po rozchodu s Jaromírem Soukupem jsem trošku nabrala vítr do plachet a zjistila jsem, že jsme v trošku jiném tempu než Robert, který je rád, že má klid,“ popsala to, jak by si svou nástupkyni představovala. Jeden z dotazů Eviných sledujících mířil i na to, zda se veřejnost může těšit na tajně pořízené nahrávky, jako tomu bylo po rozchodu s Jaromírem Soukupem. „Nové nahrávky ohledně Roberta nejsou. Nikdy se ke mně nechoval agresivně, jak smyslů zbavený, neházel věcma a nehrozil mi nožem jako třeba Soukup. Je to úplně nebe a dudy oproti Soukupovi,“ řekla s obdivem ke svému poslednímu partnerovi.
