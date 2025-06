Felix Slováček jr. zavzpomínal na sestru Aničku. "Pořád ji tu cítím," říká

„Dávala mi k posouzení svoje demonahrávky, občas jsem jí řekl, co je na tom dobré a co by se podle mě dalo vylepšit. Vyslechla mě, ale bylo na ní, jak s tím naloží. Nás sice vychovávali stejní rodiče ve stejném prostředí, ale každý jsme šli trochu jinou hudební cestou. Ale muzika ji, stejně jako mě, hrozně bavila,“ popsal Felix jr., který i po její smrti dál hraje její skladby. „Takže kde můžu, tam ji hrajeme. Písničky místo ní zpívá její nejlepší kamarádka Karolína Fišerová,“ dodal hudebník s tím, že kromě toho se také jako jeho sestra věnuje pomoci onkologickým pacientům. „Teď je to na mně, abych nesl tuhle její pochodeň. Vím, že by si to Anička přála.“