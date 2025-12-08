Už od doby filmu Snowboarďáci, který z tehdy náctiletého Vojty Kotka udělal dívčí idol, je herec objektem zájmu mnoha lidí. Jeho srdce ale patří pouze jediné ženě a tou je jeho manželka Radana Kotková. A i když jsou kvůli jeho práci často odloučeni, Radana dle svých slov nemá strach, že by jí ho nějaká přebrala.
„Nebojím se, že by ho některá odloudila,“ říká manželka Vojty Kotka Radana Kotková
Přestože donedávna stála Radana Kotková, manželka herce Vojty Kotka, spíše stranou mediální pozornosti, nyní se před kamerami a objektivy fotoaparátů objevuje pravidelně. A i když zrovna nejsou s manželem spolu, nežárlí.
„Nebojím se toho, že by mi ho odnesly,“ říká Kotková o fanynkách, kterých v posledních letech ještě přibylo díky velmi populární soutěži Zrádci, kterou Kotek už druhým rokem moderoval. V jejich vztahu prý panuje absolutní důvěra. „To je na tom to nejhezčí a myslím, že to nejdůležitější v jakémkoli vztahu, on mi dává pocit klidu. Samozřejmě, stát se může vždycky cokoli, ale ten klid, který mám, když usínám a on je večer kdekoli, je k nezaplacení. Ta důvěra je tam stoprocentní. Vůbec nemám pocit, že bych mu nedůvěřovala,“ řekl Radana pro Super.cz.
Manželé společně také vychovávají syna Huberta, který s nimi také vystupuje v seriálu Farma Vojty Kotka, kde rodina odhaluje svou cestu k vysněnému životu na venkovské farmě. Kotková prozradila, že herec je skvělým otcem, přestože na syna nemá tolik času, kolik by si přál. Zároveň odhalila, kdo z nich dvou je doma ten přísnější rodič. „Snažíme se to mít vyrovnané, ale aktuálně jsem přísnější asi já, když se nad tím zamýšlím,“ řekla se smíchem.
Malý Hubísek, jak mu rodiče říkají, sklízí od diváků mnoho pochval za svou šikovnost a fanoušci se také přou o tom, komu z rodičů je více podobný. „Vzhledově je asi po Vojtovi, ale já už se tam taky trochu vidím. Vzala jsem si hezkýho chlapa, tak s tím nemám problém, že Hubísek je celý po něm. Povahově asi bude víc po mně, ale spíš to bude namixované. Je citlivý, jako jsem byla já, Vojtovi se zase přezdívalo pan Opatrný, to je malý taky, tak uvidíme,“ říká Kotková s tím, že chce, aby její syn byl hlavně spokojený, a vše ostatní není důležité.