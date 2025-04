Anna Slováčková před smrtí ztratila hlas i sluch. Nakonec trpěla na morfinu

Kvůli prudkému zhoršení se Slováčková jakoby ztrácela. „Začala být hodně unavená a sem k nám se vracela pouze v záblescích, a to jen na chvíli. Jako by se její tělo snažilo bojovat s nemocí a na nic jiného nemělo energii,“ popsal jeden z kamarádů, kteří s ní byli až do jejího odchodu. „Nejprve dostávala Anička morfinové náplasti. To ale už v posledních dnech nestačilo. Musela to dostávat nitrožilně a vlastně neustále,“ řekl další. Parta nejbližších přátel byla u jejího lůžka spolu s partnerem a jejími rodiči ve chvíli, kdy v neděli 6. dubna ve věku 29 let zemřela. Počkali také do nočních hodin na okamžik, kdy její ostatky odvezla pohřební služba, a na poslední cestu jí zamávali.