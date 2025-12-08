Až do září loňského září byl svět herečky Kamily Magálové v pořádku. Jenže pak došlo k tomu, že při koňském pólu, které syn herečky hrál, došlo k tragédii, ze které se herečka dodnes nedokázal vzpamatovat, a dle vlastních slov ji už na světě nic netěší. „Byla to nehoda, Martin si právě vyměnil koně, měl plnokrevníka… Kůň byl velmi nervózní. Jeho tým vyhrál 7:4. Byl všude na hřišti v plné rychlosti. Hned jako nasedl na tohoto koně, vystartoval do hry,“ popsal Novému času zdroj z italského klubu VAS polo club. „První akce, sám naháněl míč. Během hry, v 70kilometrové rychlosti za hodinu se jeho kůň náhle sám splašil. Martin odletěl 3,5 metru a spadl na zem,“ přiblížil svědek chvíle hrůzy. Magál byl ihned převezen do nemocnice v Sieně, místní lékaři mu ale už nedokázali pomoci. „Měl vnitřní zlomeniny, přetrženou aortu… Nedalo se nic dělat. Bylo to drama. Prožíváme obrovský smutek. Navždy si ho budeme pamatovat,“ dodal informátor.
"Na smrt jsem připravená," říká Magálová, která se ze smrti syna dosud nevzpamatovala
Už více než rok žije herečka Kamila Magálová jako ve zlém snu. Minulý rok v září jí po tragické nehodě zemřel syn a ona od té doby nemá dle vlastních slov chuť k životu.
Sama Magálová několikrát po synovi chtěla, aby koňského sportu nechal. „Ještě dva týdny předtím, co odjel na poslední zápas, jsem mu říkala, že spolu budeme hrát golf a ať už toho nechá, protože byl dvakrát těžce zraněný. Měl železa v kloubu, tři měsíce vyvěšenou ruku, zlomil si v ní kloub. Pak se mu to stalo znovu, ale nebylo to už tak vážné. A bohužel potřetí se mu to nevyplatilo. Tehdy mi na to řekl: „Mami, já to tak miluju, je to pro mě úžasný relax, je to propojené s rodinou, dětmi, odpočinu si. Nebraň mi v tom, já to miluju,“ vzpomíná herečka na rozhovor se synem. „Zemřel šťastný,“ dodala herečka.
Krátce po smrti syna sice tvrdila, že jí pomáhá práce v divadle, to už ale neplatí a ona se prken, která znamenají svět, vzdala. „Najednou, během jediné vteřiny, se váš život úplně změní. Proto jsem odešla z divadla. Můj syn byl velmi úspěšný právník, hodně cestoval, pracoval pro anglickou společnost v Londýně a vždy mě bral s sebou. Vždy jsem v něm měla absolutní oporu. Jistotu. To jsem úplně ztratila. A nejen to,“ svěřila se moderátorovi Honzovi Musilovi v pořadu Popojedem. Utěšit ji nedokážou ani slova jejích blízkých.
„Vím, že všichni říkají: ‚Chápu, musí to být strašné.‘ Ale nikdo to nemůže skutečně pochopit. Jen ti, kteří to sami zažili. Je to hrozné. Život jde dál, i když se vám to nelíbí. A někdy se mi to opravdu nelíbí, protože je to taková ztráta…“ zoufá si Magálová. A bohužel jí rozveselit nedokážou ani její vnoučata. „Mám sedm vnuček, které jsou už velké. Ale to nenahradí toho úžasného syna. Byl takový, jakého bych přála každé matce. Je to prázdnota. Možná proto tolik pracuji, mám svého mazlíčka a nějak přežívám. Jen přežívám. Už nemám v životě žádnou skutečnou radost,“ říká rezignovaně. Dokonce přiznává, že stále častěji myslí na vlastní smrt. „Jsem připravená. V duchu přemýšlím o tom, že se tam s Martinem setkám. Někdy má člověk pocit, že radost a štěstí jsou vykoupeny těmi nejbolestivějšími věcmi,“ dodala nešťastně.