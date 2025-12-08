Více než půl století je spojovalo mimořádně silné přátelství. Theodor Pištěk a Miloš Forman si volali i několikrát denně, a to navzdory tisícům kilometrů mezi Evropou a Amerikou. O to větší šok přišel ve chvíli, kdy se jejich kontakt téměř ze dne na den výrazně omezil. Než slavný kostýmní výtvarník, autor výpravy k filmům jako Amadeus či Tři oříšky pro Popelku, ve věku 93 let zemřel, stihl ještě vysvětlit, co stálo za ochlazením vztahů s oscarovým režisérem.
„Za vším hledej ženu.“ Pištěk před smrtí odhalil, co zničilo jeho přátelství s Formanem
Byli si blízcí více než 60 let, sdíleli práci, úspěchy i osobní život, a přesto se jejich cesty nakonec rozešly. Legendární kostýmní výtvarník Theodor Pištěk krátce před svou smrtí prozradil, proč se vztah s režisérem Milošem Formanem postupně rozpadl – podle něj za tím stála Formanova manželka Martina.
„Za vším hledej ženu!“ uvedl bez okolků pro deník Aha!. O Martině Formanové během své poslední návštěvy redakce ve svém domě v Mukařově prohlásil: „Je to ta největší zlatokopka, se kterou jsem měl tu čest!“
Podezření měl už když randila s Gottem
Podle Pištěka se jeho nedůvěra k Martině objevila dávno předtím, než se provdala za Formana. Už v době, kdy tvořila pár s Karlem Gottem, měl pochybnosti o jejích skutečných motivech. „Chtěla vilu a Goťák jí chtěl přání splnit. Byl jsem u toho, když se na ni jeli podívat. Martina přijela vozem, který jí pořídil, on měl dorazit taxíkem. Martina na něj ani nepočkala a s tím, že se jí zbrusu nová vila nelíbí, odjela. Když Karel dorazil, byl z toho úplně perplex,“ popisoval Pištěk.
S Karlem Gottem se Martina Formanová seznámila, když byla ve třetím ročníku na gymnáziu a jejich vztah trval s přestávkami celou dekádu. „Stýkali jsme se 10 let. Ale bylo to období, že mezitím jsme měli jiné vztahy. Já jsem chtěla nějakého stálého partnera, on to měl hodně rozlítané,“ přiznala Formanová, že každý od partnerství očekával něco jiného. Byla ale i doba, kdy to vypadalo, že by ona mohla být pro Slavíka tou pravou. „Já jsem nemohla otěhotnět. My jsme měli období, že jsme se o to pokoušeli. Čert ví, jak by se ten život dál odvíjel, kdyby to vyšlo,“ prozradila v pořadu Face to Face Formanová. Jenže osud jim společné dítě nedopřál a budoucí spisovatelka si prožila náročné období, kdy se obávala, že se matkou nikdy nestane. „Měla jsem obrovský strach, že ty děti nikdy mít nebudu,“ dodala.
Na bývalého partnera ale nezanevřela a zůstali přátelé. Ve styku byli pravidelně a naposledy se viděli nedlouho před jeho smrtí. „Byla jsem u nich na Bertramce s mojí sestrou, kterou Karel znal z 80. let, na večeři. Přišel mi hodně smířený s tím, že odejde,“ dodala dojatě Formanová.
Když se Pištěkovi později Miloš Forman svěřil, že se v USA zamiloval do studentky FAMU Martiny Zbořilové a uvažuje o svatbě, snažil se ho podle vlastních slov od tohoto kroku odradit. Režisér se ale rozhodl jinak.
Postupné odcizení
„Miloš si ale nedal říct, udělal jí dvojčata a vzal si ji. Chvilku to mezi námi ještě klapalo, potom kvůli Martině vznikaly různé problémy a my jsme se začali vzdalovat,“ uvedl Pištěk s tím, že mu Forman později sám přiznával nespokojenost. Podle výtvarníka měla Martina na režiséra výrazný vliv. „Ona ho strašně ovládala. Nejlepší bylo volat, když nebyla doma. Jinak to byl úplně jiný Miloš,“ tvrdil Pištěk.
Společná práce i vzpomínky na mládí
Navzdory osobním neshodám Pištěk nikdy nezpochybňoval Formanův talent ani význam jejich společných filmových projektů. Kromě oscarového Amadea spolupracovali také na snímcích Lid versus Larry Flynt či Valmont, za jehož kostýmy získal Pištěk prestižního Césara a další oscarovou nominaci. Formanův odchod pro něj zůstal bolestivou ranou.
„Žiju už jen ze vzpomínek, jak jsme s Milošem objeli Evropu na kole, chodili do michelinských restaurací a užívali si legrace…,“ svěřil se.
Rozloučení s Theodorem Pištěkem
Rodina Theodora Pištěka nyní zveřejnila smuteční oznámení prostřednictvím pohřební služby Elpis. Poslední rozloučení s legendárním výtvarníkem proběhne v pátek 12. prosince od 13 hodin ve Velké obřadní síni strašnického krematoria.