Zpěvačka, skladatelka a herečka Olga Lounová v sobotu večer znovu potvrdila svou pověst jedné z nejodvážnějších osobností české hudební scény. Ve vyprodaném O2 universu odehrála svůj velkolepý koncert „Sraz optimistů“, který byl zároveň jejím posledním vystoupením před plánovanou mateřskou dovolenou. Navzdory pokročilému stádiu těhotenství předvedla show plnou energie, emocí a náročných akrobatických čísel, čímž divákům doslova vyrazila dech.
Uchvátila vyprodané O2 universum: těhotná Olga Lounová riskovala 6 metrů bez jištění
Ačkoliv veřejností rezonovaly spekulace ohledně termínu jejího porodu, Olga Lounová nenechala nikoho na pochybách, že je na své vystoupení dokonale připravena. Hned v úvodu koncertu se bez jakéhokoliv jištění vznášela šest metrů nad pódiem. „Na tu chvíli nikdy nezapomenu,“ prozradila Olga v zákulisí. „Stát na pódiu O2 universa s vědomím, že pod srdcem nosím nový život, byl ten nejintenzivnější a nejkrásnější pocit v mé kariéře. Byla to oslava nejen hudby, ale i síly ženství. Cítila jsem dvojnásobnou energii – svoji i té malé bojovnice uvnitř,“ dodala.
Backstage napětím jiskřilo
V zákulisí panovala před koncertem směsice nervozity, očekávání i radosti. Olga popsala atmosféru slovy: „Zažila jsem už nespočet vystoupení, ale tentokrát jsem v hlavě měla víc otazníků než kdy dřív. Každý z týmu mi před začátkem tiše stiskl ruku, některým se zaleskla slza v oku. Bylo to něco naprosto výjimečného.“ Zpěvačka přiznává, že o náročnosti příprav a zodpovědnosti za dva životy přemýšlela do poslední chvíle. „Všichni mi říkali, že jsem se zbláznila. Plánovat tak obrovskou show v pokročilém těhotenství? Ale upřímně – já miluju výzvy. Chtěla jsem ukázat, že těhotenství není slabost, ale síla. Navíc představa že zklamu fanoušky byla nepřijatelná, a právě oni se mnou mohli sdílet nejsilnější chvíle v mém životě,“ uvedla odhodlaně.
Její tým i hostující muzikanti ocenili jedinečnou atmosféru večera. „Byla jsem opravdu vděčná za každého, kdo stál za oponou i před ní a držel mi palce. Slýchala jsem před koncertem: ‚Dej si pozor, Oli,‘ i věty jako: ‚Je to poslední příležitost, než se na delší dobu rozloučíš s publikem.‘ Ta směs napětí, sdíleného štěstí i pár slz v zákulisí, na to nikdy nezapomenu,“ doplnila Lounová.
Vystoupení, které spojilo generace
Atmosféra v hale byla od prvních tónů nabitá emocemi. Pro tisíce fanoušků nešlo jen o hudební zážitek, ale o sdílení jedinečného a hořkosladkého okamžiku. „Bylo to jednoduché: ‚Teď, anebo na dlouho ne.‘ Věděla jsem, že je to poslední příležitost vidět se s fanoušky na takhle velkém pódiu. O to víc jsem si užila každou minutu. Jejich energie mě bude nabíjet po celou dobu mateřské pauzy,“ podělila se Olga o své pocity. Koncert nabídl průřez její dosavadní tvorbou, autorskými songy a ne jen pro sebe složených. Koncert byl doplněný o vizuálně podmanivou scénografii a choreografii. Velkým překvapením pro publikum byl speciální host Xindl X, se kterým Olga po letech zazpívala legendární hit Láska v housce. „Tohle byl návrat ke kořenům, a strašně jsem se na to těšila. Ta reakce publika byla naprosto upřímná, lidi zpívali celý refrén s námi,“ doplnila zpěvačka.
Došlo i na chvilky dojetí. „Když jsem mezi písněmi zahlédla v publiku mávající dceru Arianku, došlo mi, že mám vlastně díky hudbě i možnost předávat hodnoty a radost dalším generacím. Celou dobu jsem zpívala nejen pro tisíce lidí v sále, ale i pro své dcery – malou doma a tu ještě nenarozenou. Byla to naše první společná show,“ svěřila se s úsměvem Lounová.
Síla, odvaha a nové začátky
Své vystoupení vnímala Olga také jako důležitý vzkaz pro všechny ženy. „Chtěla jsem dokázat, že těhotenství není nemoc, ale období síly. Mnozí pochybovali, jestli tak velký koncert zvládnu, ale já miluju výzvy. Věděla jsem, že to musím dát, že na tuhle jedinečnou příležitost prostě nesmím rezignovat. Nejen pro sebe, ale abych ukázala, že i v jiném stavu se dá žít naplno,“ říká rozhodně. „Když jsem se stála nad hlavami diváků, nebála jsem se ani minutu. Věděla jsem, že nás drží obrovská vlna pozitivní energie z publika. Ten pocit napojení s fanoušky je něco, co jinde nezažijete,“ uzavírá zpěvačka.
Jakmile koncert skončil, v zákulisí se smísily slzy štěstí, úleva a gratulace od celého realizačního týmu. „Bylo to emotivní loučení. S každým objetím jsem věděla, že to byla správná cesta. Teď už se plně těším na nové mateřské povinnosti, ale hudbu v sobě nikdy nevypnu,“ uzavřela Olga Lounová, která poprvé veřejně fanouškům prozradila termín porodu, který má plánovaná až na příští rok. Po splnění posledních pracovních povinností se nyní Olga Lounová stahuje do soukromí. Její návrat na pódia bude bezpochyby jedním z nejočekávanějších momentů budoucí hudební sezóny.