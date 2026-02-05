Za dva měsíce to bude rok, co zemřela zpěvačka Anna Slováčková. Její příběh lidi stále fascinuje a to do té míry, že přitahuje nejrůznější podvodníky. V současné době je na YouTube dostupné video, vytvořené umělou inteligencí, které je poskládané z Aniččiných fotek a namluveno počítačem generovaným hlasem. To obsahuje velkou spoustu lživých a urážlivých informací. A právě proto se saxofonista Felix Slováček rozhodl bránit právní cestou.
Felix Slováček běsní. Někdo šíří lži o jeho zesnulé dceři Anně Slováčkové
Největší bolestí v životě hudebníka Felixe Slováčka je bezpochyby smrt jeho dcery Anny Slováčkové. Jako by to nestačilo, nyní se musel obrátit na právníky kvůli lživému videu, které koluje internetem a šíří pomluvy o jeho dítěti.
Za dva měsíce to bude rok, co zemřela zpěvačka Anna Slováčková. Její příběh lidi stále fascinuje a to do té míry, že přitahuje nejrůznější podvodníky. V současné době je na YouTube dostupné video, vytvořené umělou inteligencí, které je poskládané z Aniččiných fotek a namluveno počítačem generovaným hlasem. To obsahuje velkou spoustu lživých a urážlivých informací. A právě proto se saxofonista Felix Slováček rozhodl bránit právní cestou.
„Nějaký blbec nechal umělou inteligencí namluvit hodinu a půl dlouhé video, poskládané z fotek Aničky, kde zní takové lži, že je to do nebe volající,“ rozzuřil se pro deník Aha! Slováček. A co ve videu zazní? Například tohle: „Bylo to dítě, které mělo zachránit manželství dvou lidí, kteří se před kamerami usmívali, ale za zavřenými dveřmi vedli válku.“ To Slováček kategoricky odmítá. „Žádnou krizi jsme tehdy neměli, milovali jsme se,“ říká o období, kdy s manželkou Dagmar Patrasovou Aničku počali.
„Felix stál u okna, zády k manželce a kouřil cigaretu za cigaretou. Mlčel. A v tom mlčení bylo všechno, co potřebujete vědět o tom, jak začínal život Aničky Slováčkové,“ říká dál mužský hlas ve videu. I tohle vytáčí Slováčka do běla. „Nikdy v životě jsem nekouřil, je to strašná lež. Jak si tohle vůbec někdo může dovolit zveřejnit?“ běsní Felix s tím, že už pověřil své právní zástupce, aby kontaktovali YouTube se žádostí o stažení videa. „V každé rodině jsou někdy problémy, ale tohle jsou naprosté kraviny,“ říká naštvaně.
Bohužel v nahrávce jsou i daleko nechutnější věci. Například se tam tvrdí, že po smrti Slováčkové zasahovala v jejím bytě policie, což ale není pravda. „Našli něco, co tam nemělo být. Na stole Aničky ležel seznam napsaný jejím rukopisem, datovaný pouhé tři dny před smrtí. Nebyl to seznam přání umírající dívky, byl to seznam hostů na její vlastní pohřeb. Sedmatřicet jmen pečlivě rozdělených do tří kategorií – ti, kteří musí přijít, ti, kteří mohou přijít, a ti, kteří nesmí přijít ani k márám…“ zazní z krátkého filmu a je tak jasné, že ten, kdo to vytvořil, se snažil rodině co nejvíce ublížit.