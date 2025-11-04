Fanoušci mají obavy: Jitka Zelenková na poslední chvíli ruší koncerty kvůli zdraví

Zpěvačka Jitka Zelenková o víkendu na sociálních sítích oznámila, že kvůli zdravotním potížím po nedávno prodělaném covidu ruší plánovaná vystoupení.
Zpěvačka Jitka Zelenková musela na poslední chvíli zrušit své plánované koncerty. Důvodem jsou zdravotní komplikace po prodělaném covidu, kvůli nimž jí lékaři doporučili hlasový klid. Fanoušci i kolegové jí na sociálních sítích posílají slova podpory a přejí brzké uzdravení.
„Moc mě to mrzí, ani nevíte jak… Ale jak mi dnes řekl jeden blízký přítel: ‘Všechno je, jak má být, a všechno má svůj čas’,“ napsala na Instagram. Dodala, že poslední dny se potýká s kolísavým stavem: „Chvíli je to lepší, chvíli horší. Dělala jsem všechno pro to, abych byla na neděli stoprocentně fit, ale dnes mi paní doktorka definitivně doporučila pro příští dny hlasový klid…“
Právě doporučený hlasový klid je důvodem, proč nyní nemůže vystoupit na pódiu. Pod příspěvkem se okamžitě objevily desítky podpůrných zpráv od fanoušků i kolegů z branže. „Držím pěsti, Jíťo,“ vzkázala zpěvačka Monika Absolonová. „Drž se, Jituško,“ přidala se módní návrhářka Beata Rajská.
