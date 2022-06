Jedenáct let měla poměr s ženáčem a nikdy nechtěla děti. Jitka Zelenková slaví 72

"Mně to vůbec nevadí, ale nesmím to číslo vidět napsané. Pak se vyděsím a řeknu si, že je vlastně vysoké. Ale kdyby mi pořád věk někdo nepřipomínal otázkami, jak to budu slavit a tak dále, tak by mě to nenapadlo. Najednou to nějak všechno uteklo a je to tady," prohlásila už před dvěma lety ke svým narozeninám legendární zpěvačka Jitka Zelenková.

