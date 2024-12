„Jsem pravá Čechoslovačka,“ říká Beata Rajská. Její móda spojuje eleganci a etiku

Rok a půl dopředu jsem věděla, že pojedu do americké Iowy do National Czech and Slovak Museum do Cedar Rapids, že tam budu mít kolekci, ale nepouštěla jsem to do světa, protože to bylo něco, co jsem moc chtěla, a některé věci se zakřiknou. Neustále jsem ležela v knížkách s folklorem, s čepci, a těch mám hodně, protože sama jsem ze Slovenska. Když jsem potom děkovala při standing ovation, tak jsem říkala, že jsem pravá Čechoslovačka: na Slovensku jsem se narodila, žila jsem tam dvacet let a teď žiji a působím v Čechách. Také nechci dělat věci jenom na molo, chci, aby se i nosily. Nechtěla jsem dělat kroje. Chtěla jsem, aby to mělo touch folklorního oděvu, ale aby to chtěla obléct i mladá holka, stejně jako dáma mého věku. Z těch krojů tam bylo plizování, krajky, ale vždycky jenom tak, abych si to chtěla obléct a neměla pocit, že si jdu zatančit do folklorního souboru. Moje maminka taky přispěla. Vyšila kabát jednoduchou stonkovou výšivkou, tu jsme použili i na dalších modelech, a taky křížkovou výšivku. Strašně jsem chtěla, aby tam byl dotek jejích rukou. Pár věcí s její výšivkou už mám. Už v roce 2010 jsem měla kolekci, kde udělala pár výšivek, které má zmáknuté, a byla jsem ráda, že i o čtrnáct let později je ochotná ještě vyšívat. Musela to dělat při denním světle, protože přece jenom už je jí přes osmdesát a ten zrak není takový silný. To jsem musela děkovat nejenom mamince, ale i taťkovi, protože na něm pak všechno zůstalo. Když se totiž do toho maminka pustila, už neexistovalo nic jiného. Bylo to hezké, protože tam byl ten dotek i s těmi rodiči, kteří mně svým způsobem tu lásku k folkloru a k mé krajině dali. A ta láska se samozřejmě potom přenesla i k tomu, kde žiju, na Moravě a v Čechách.