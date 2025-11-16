Nestárnoucí rocker Pavel Sedláček ve své nové knize vzpomínek rozhodně nic nežehlí. Publikaci nazval příznačně Fakt nekecám! a otevřeně v ní líčí divoké období, kdy se hrálo, pilo a milovalo bez větších zábran. Nechybí ani historky z branže – třeba ta, že Eva Pilarová (†80) podle jeho slov od jednoho ze svých bývalých partnerů schytala tak silnou facku, až jí praskl ušní bubínek.
Na křtu knihy v pražském klubu Mandragora Pavel Sedláček přiznal, že některé epizody musel z paměti pracně lovit a pomáhal si vzpomínkami kamarádů, ale ty nejšťavnatější historky prý vytahoval na počkání. Paměť mu podle vlastních slov pořád slouží víc než dobře. Na vzniku knihy spolupracoval s dlouholetým přítelem Jiřím Mejstříkem. V jedné z kapitol se vrací i k době socialismu, kdy kvůli manipulaci s devizami při shánění zahraničního auta skončil ve vězení. „Nevzpomínám na to zle, založil jsem tam kapelu,“ prozradil muž, kterému rokenrol formoval celý život.
Ještě před nástupem trestu měl vztah s Evou Pilarovou. Také ona tehdy dostala „flastr“, ovšem mírnější. Když si Sedláček odpykal svůj trest a vyšel na svobodu, zamířil rovnou do Semaforu za Evou. Mezitím se ale situace změnila – Pilarová už byla po boku zpěváka Jaromíra Mayera. Sedláček to v knize popisuje se zjevnou dávkou překvapení: „Předtím mě vždycky ujišťovala, že k němu cítí fyzický odpor…“
Podle toho, co se k němu doneslo od známých, došlo v jejich vztahu i na násilí – Mayer měl Evě uštědřit takovou ránu, že jí poškodila ušní bubínek. Přesto si ho majitelka tříapůloktávového hlasu na několik let vzala, svatbu měli romanticky v Paříži a rozvod pak proběhl už mnohem prozaičtěji v pražských Dejvicích.
Sedláček sám zůstává rokenrolu věrný dodnes. Před dvěma lety se po devítiletém vztahu potřetí oženil, a to s Helenou Rytířovou. Psaní a umění má po boku celý život – jeho třetí žena je spisovatelka a fotografka, která byla dříve vdaná za herce Petra Čepka a později za textaře Zdeňka Rytíře.
Rokenrol propojuje i Pavla Sedláčka s Petrem Vondráčkem. Ten začínal u klavíru už jako malý kluk, sotva dosáhl nohama na pedály. Širší veřejnost ho zaznamenala v polovině 90. let v pořadu S politiky netančím Miloslava Šimka (†64) a Zuzany Bubílkové, kde se svou kapelou Lokomotiva zajišťoval hudební doprovod. a křtu nechyběl ani promotér Petr Vítek, který už má koupené letenky do Austrálie, kde tradičně tráví půl roku zimy. Jeho mladá partnerka Olesia tentokrát zůstala doma – vánoce nejspíš prožije v plavkách u vody. Vítek se mezitím snažil získat podpis do čerstvě pokřtěné Sedláčkovy knihy, aby měl vzpomínku na večer, kde se rock’n’roll potkal s upřímnými, nijak necenzurovanými memoáry.
