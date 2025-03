Zuzana Bubílková čelí vážným zdravotním komplikacím. Náhle přišla o zrak

Asi je to ze stresu

Lékaři jí předepsali kapky s antibiotiky a očekávají, že se její stav během tří týdnů zlepší. „Pak bude zase rohovka čirá,“ uvedla Bubílková s tím, že přesná příčina potíží zatím není známá.

„Bývá to z kontaktních čoček, ty ale nenosím. Crohnovu nemoc, se kterou to může souviset, také nemám. Ani poruchu imunity. Před lety jsem měla při rakovině štítné žlázy problémy s očima, ale i to mám teď v pořádku. Asi je to tedy ze stresu,“ přiznala moderátorka. Zuzana Bubílková se momentálně snaží skloubit léčbu se svým nabitým programem – mezi prací pečuje o svého otce a zároveň stále truchlí po nedávno zesnulé mamince.