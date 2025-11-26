Eva Feureislová na sebe před lety upozornila coby hvězdička reality show a v poslední době hlavně jako expartnerka zkrachovalého mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Také je proslulá tím, že si na lidi, se kterými se dostane do křížku ráda shání kompromitující materiály, které pak s oblibou zveřejňuje na svém instagramovém profilu a ve svém placeném podcastu. Jednou z osob, na kterou zaměřila svou pozornost je i bulvární novinářka Gabriela Wolfová.
Eva Feuereislová prohrála soud s novinářkou Wolfovou. Musí jí zaplatit 300 tisíc korun
Milovnice plastických operací Eva Feureislová se ráda ohání právníky a také na své protivníky vytahuje špínu z jejich minulosti. To se ale tentokrát nevyplatilo a bude jí to stát dost peněz.
Ta u Feureislové upadla v nemilost kvůli svému románku právě se Soukupem. Feureislová je přesvědčená, že ji Soukup s Wolfovou podváděl a sama to popisuje jako jeden z rozhodujících důvodů konce jejich vztahu. Na svou sokyni v lásce se pak zaměřila a začala ji na svých profilech šikanovat. Mimo jiné o ní šířila zprávy, že její intimní partie páchnou rybinou a začala jí přezdívat Rybana. Kromě toho o Wolfové tvrdila, že je alkoholička, a že pije i přesto, že užívá antidepresiva nebo že bere úplatky za články. Wolfová se k ničemu nevyjadřovala a tak to mohlo vypadat, že nemá v úmyslu se bránit. Opak je ale pravdou a novinářka Evu zažalovala.
"Vyhrála jsem soud nad Evou, Eva je odsouzená. Takže až o mě zase bude říkat, že jsme pravomocně odsouzená lhářka tak Evo, jsi to ty," vzkázala Wolfová ve svých Instastories. „V mým životě se teď stalo něco, díky čemu jsme hrozně šťastná a vlastně jsem vůbec nevěřila, že to přijde tak brzo," rozvyprávěla se dále novinářka, která se rozhodla celé znění rozsudku zveřejnit na svém profilu. “Šikana, dehonestace a lži v téhle zemi prostě nemají místo. Lidi, kteří to dělají za účelem zisku, to dělat prostě nebudou. Měla jsem od vás tisíce zpráv, proč si to nechám líbit. Tak nenechala jsem si to líbit, jenom jsem o tom nemluvila," vysvětlila své chování z posledních měsíců.
V rozsudku stojí, že Feuereislová je povinna zaplatit Wolfové odškodné ve výši 300 tisíc korun a také soudní výlohy téměř 30 tisíc korun. Dále musí novinářce poslat omluvný dopis a dále nesmí na svých profilech na sociálních sítích ani jinde uveřejňovat zprávy o Wolfové včetně jejích fotografií. Plastiková kráska na to reagovala po svém a rozhodla se zaútočit na právničku Wolfové, na kterou vytáhla její bývalé působení na pozici soudkyně a důvody, proč už nyní jako soudkyně nepracuje.