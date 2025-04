„Evičko, já jen chci říct, protože je vidět, že jsi smutná, že jsi královna, a že to zvládáš dneska večer i přesto, že tě bolí srdíčko. Myslím, že je fér to zmínit, protože se dnes večer méně usmíváš a všichni to cítíme a víme… Přijít o nejlepší kamarádku je těžké,“ pronesla dojatá Dara Rolins během přímého přenosu Let‚s Dance.

Anna Slováčková byla pro Evu Burešovou nejen kolegyní, ale především blízkou přítelkyní. Není proto překvapením, že její odchod herečku hluboce zasáhl. Přesto se našli lidé, kterým Evina dojemná reakce vadila – a místo pochopení přišla vlna kritiky, do které se zpěvačka nečekaně dostala.