21. 10.
Erotické symboly 80. let: Která herečka byla nejvíc sexy a jak vypadá dnes?

Kim Basinger
Kim BasingerFoto: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Kim Basinger
Kim BasingerFoto: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Krása a sexuální přitažlivost se nedají jen tak jednoduše definovat. Přesto existují určité rysy, co ženskou smyslnost podtrhují. Které slavné ženy platily v 80. letech za erotické symboly a málokterého muže nechávaly v klidu?

Husté, jen lehce upravené vlasy, velké oči a měkké, plné rty. Smyslné ženské křivky a znepokojující pohled. Vzrůstající erotické dusno, probouzející se vášeň a sotva udržitelná touha… I tak by se možná dala popsat mužská představa setkání s ideální ženou-milenkou. Které slavné ženy do takových představ zapadaly v 80. letech?

Kim Basinger

Držitelka Oscara a Zlatého glóbu Kim Basinger se nejprve velice úspěšně věnovala modelingu, herectví přidala až později. Prorazila ve svých 30 letech jako bondgirl po boku Seana Conneryho ve filmu Nikdy neříkej nikdy (1983), naplno svůj sexappeal před kamerami projevila ve snímku 9 a ½ týdne (1986).

Kim Basinger
Foto: Profimedia.cz
