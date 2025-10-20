Husté, jen lehce upravené vlasy, velké oči a měkké, plné rty. Smyslné ženské křivky a znepokojující pohled. Vzrůstající erotické dusno, probouzející se vášeň a sotva udržitelná touha… I tak by se možná dala popsat mužská představa setkání s ideální ženou-milenkou. Které slavné ženy do takových představ zapadaly v 80. letech?
Reklama
Kim Basinger
Držitelka Oscara a Zlatého glóbu Kim Basinger se nejprve velice úspěšně věnovala modelingu, herectví přidala až později. Prorazila ve svých 30 letech jako bondgirl po boku Seana Conneryho ve filmu Nikdy neříkej nikdy (1983), naplno svůj sexappeal před kamerami projevila ve snímku 9 a ½ týdne (1986).
Kim Basinger
Držitelka Oscara a Zlatého glóbu Kim Basinger se nejprve velice úspěšně věnovala modelingu, herectví přidala až později. Prorazila ve svých 30 letech jako bondgirl po boku Seana Conneryho ve filmu Nikdy neříkej nikdy (1983), naplno svůj sexappeal před kamerami projevila ve snímku 9 a ½ týdne (1986).
Kim Basinger dnes
Femme fatale si zahrála i jako padesátiletá ve filmu L.A. – Přísně tajné a za roli prostitutky Lynn dostala Oscara. Bohužel však tehdy přišla o svou proslulou hřívu – tak často ji odbarvovali na platinovou blondýnu, až jí vlasy vypadaly a ona sáhla ke krátkému účesu. I ve svých 70 letech vypadá skvěle a byť řeči o chirurgických zákrocích popírá, chybějící vrásky na čele i kolem očí mluví za vše.
Brooke Shields
Americká modelka a herečka Brooke Shields se proslavila po celém světě počátkem 80. let díky romantickému snímku Modrá laguna (na snímku). Bylo jí necelých 15, když se téměř přes noc stala snem mnoha dospívajících mladých mužů. Ve filmu z tropického ostrova byly totiž velmi sporé kostýmy.
Reklama
Brooke Shieldsová dnes
Byla múzou mnoha slavných mužů, mluvilo se o vztahu s Johnem F. Kennedym mladším, Doddim al-Fayedem, byla blízkou přítelkyní George Michaela a král popu Michael Jackson ji několikrát požádal o ruku a chtěl s ní mít děti. Letos na konci května jí bude 59 let a stále vypadá skvěle. Podle svých slov za to může hlavně cvičení a dieta, ale přiznává i drobné kosmetické zákroky. Má dvě dcery.
Kathleen Turner
Americká herečka Kathleen Turner patřila v 80. letech k velice vyhledávaným hvězdám. Filmovou kariéru zahájila v roce 1981, a to hned hlavní rolí ve snímku V žáru vášně, kde si zahrála po boku Williama Hurta. Film měl pozitivní ohlas a Kathleen na sebe slušně upozornila nejen díky přirozenému talentu. Úspěšné byly i odvážné scény a hereččin značný erotický náboj.
Kathleen Turner dnes
Jejím poznávacím znamením byl hlubší sexy hlas, pro Američany je její nejslavnější „hlasovou“ rolí animovaná Jessica Rabbit ve filmu Falešná hra s králíkem Rogerem. Uměla si ze sebe udělat i legraci, například rolí otce transvestity Chandlera Binga v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro americkou televizi ABC před třemi roky zavzpomínala, jak známí hollywoodští svůdníci Jack Nicholson, Michael Douglas a Warren Beaty mezi sebou soutěžili, kdo ji „dostane první“. „Byla jsem lákavá cena, ale nikdo nevyhrál,“ dodala herečka, kterou sužuje revmatická artritida.
Reklama
Melanie Griffith
Melanie Griffith se objevila v televizní reklamě už jako batole, v devíti měsících, ale sláva přišla až po první velké roli ve filmu Noc postupuje (1975), kde odehrála i několik nahých scén. V roce 1984 se objevila ve snímku Dvojník, který se přiblížil hranici pornografické produkce 80. let. O dva roky později přišla role mladé atraktivní ženy ve snímku Něco divokého, kde také nebyla nouze o eroticky laděné scény.
Melanie Griffith dnes
Vdala se celkem čtyřikrát a pokaždé za prvotřídní krasavce. Herce Dona Johnsona (znáte ho ze seriálu Miami Vice, který se u nás uváděl také jako Policie z Miami) si vzala dvakrát a dvakrát se s ním rozvedla. Jejich dcera Dakota Johnson se proslavila rolí ve filmu Padesát odstínů šedi. Nejdéle jí vydrželo manželství s Antonio Banderasem, se kterým má dceru Stellu a rozvedli se po 18 letech společného života.
Bo Derek
Bo Derek, vlastním jménem Mary Catherine Collins, se stala sex symbolem díky své jediné větší roli. V komedii 10 v roce 1979 hrála hlavně v plavkách a nikdy víc se už výrazněji neprosadila. O pár let dřív, když jí bylo 17, se bezhlavě zamilovala do fotografa a režiséra Johna Dereka, který byl nejen o 30 let starší, ale i ženatý a jeho dva synové byli starší než ona.
Reklama
Bo Derek dnes
Nakonec spolu žili a pracovali 22 let až do jeho smrti. „Stárnutí je těžké a drsné,“ nechala se slyšet v rozhovoru před pěti lety, kdy jí bylo 60. Ovšem po boku o pět let mladšího herce Johna Corbetta, který zářil ve filmu Moje tlustá řecká svatba a také v seriálu Sex ve městě, to jde jistě dobře.
Jessica Lange
Objektem touhy mnoha mužů se Jessica Lange stala už v roce 1976 díky roli křehké plavovlásky Dwan, která ohromila i obřího gorilího samce děsícího New York ve filmu King Kong. A pokračovalo to vášnivým mileneckým vztahem ve snímku Pošťák vždy zvoní dvakrát z roku 1981. O rok později zazářila vedle Dustina Hoffmana ve filmu Tootsie.
Jessica Lange dnes
Tato skvělá americká herečka a držitelka mnoha filmových ocenění oslavila letos v dubnu 73. narozeniny. Kromě herectví a filmové produkci se věnuje i fotografii. Na Oscara byla nominovaná celkem šestkrát, získala čtyři Zlaté glóby a na dalších šest byla nominovaná. Na kontě má na čtyři desítky rolí, opravdu velká úloha se jí však v posledních letech vyhýbá. Věnuje se ale také divadlu a je velvyslankyní dobré vůle UNICEF. Má tři děti, dvě s dramatikem a hercem Samem Shepardem, nejstarší dceru pak s tanečníkem Michailem Baryšnikovem.
Reklama
Nastassja Kinski
Nastassja Kinski se prosadila jako modelka už jako náctiletá, první filmovou roli si zahrála ve 13 letech. V dalších dvou snímcích měla nahé scény, přestože jí ještě nebylo 18 let. Když jí bylo 15, měla prý vztah s režisérem Romanem Polanskim, který byl o 28 let starší. Poslal ji studovat herectví do New Yorku a obsadil ji do svého filmu Tess, za který Nastassja Kinski získala Zlatý glóbus.
Nastassja Kinski dnes
Mezi její partnery patřili také Miloš Forman, Marcello Mastroianni, Robert de Niro, Gérard Depardieu nebo hudebník Quincy Jones. Její tři děti mají každé jiného otce, ona sama se před lety v německé verzi soutěže StarDance zamilovala do svého tanečního partnera. Ilia Russo je o 25 mladší, pochází z Běloruska.
Sophie Marceau
Tato francouzská herečka se narodila v Paříži v listopadu 1966 do rodiny prodavačky a řidiče kamionu. Značnou popularitu si získala hned svými prvními dvěma filmy z počátku 80. let (Večírek a Večírek 2). Čeští diváci ji poznali především v komedii Veselé Velikonoce z roku 1984, kde si jako 17letá zahrála po boku Jeana-Paula Belmonda. O tom, jak jí to tam nesmírně slušelo, nejlépe vypovídá jedna z diváckých recenzí na stránce Filmová databáze: „Ale především je tu v titulní roli sedmnáctileté poupátko Sophie Marceau, které způsobilo, že jsem na nějaký čas zapomněl na školní učivo, rodiče a vlastně všechno a mým primárním úkolem bylo jít znovu a znovu do kina, abych JI, svou první velkou (platonickou) lásku, mohl vidět znovu a znovu.“
Reklama
Sophie Marceau dnes
Nepřehlédnutelnou ženskost a dráždivou sexualitu ukázala například ve snímcích Sestup do pekel z roku 1986 nebo Mé noci jsou krásnější než vaše dny (1989). Celosvětově se proslavila ve filmech Statečné srdce po boku Mela Gibsona nebo jako bond girl vedle Pierce Brosnana v úspěšné bondovce Jeden svět nestačí. V roce 2001 si od hraní odpočinula a napsala zčásti autobiografický román Telling Lies. V roce 2002 si vyzkoušela opačnou stranu natáčení filmu – režii. Za svůj debut Speak to Me of Love dostala na filmovém festivalu v Montrealu cenu pro nejlepšího režiséra. Letos v listopadu jí bude 58 let a jak je vidět na fotce z roku 2015, stále jí to velmi sluší.
Uma Thurman
Americká herečka Uma Thurman se narodila v dubnu 1970 v Bostonu. Na konci 80. let ztvárnila roli svůdné Cecile de Volanges ve skvěle obsazeném snímku Nebezpečné známosti (1988). Stejný příběh natočil ve stejném roce i režisér Miloš Forman pod názvem Valmont. Za roli ostýchavé, věrné a naivní Cecile, kterou láska k Valmontovi zabije, získala Uma Thurmanová uznání. Ve stejném roce si zahrála také Venuši v Baronu Prášilovi od Terryho Gilliama.
Uma Thurman dnes
Vyhlazená tvář bez vrásek nenapovídá, že herečka v dubnu oslaví 54. narozeniny. V rozhovoru pro britský server Daily Mail před lety odmítala náznaky o chirurgických zásazích a tvrdila, že je to jen make up, který se na konci dne smyje. „Myslím, že by ženy měly být otevřené a ochotné experimentovat s různými podobami krásy,“ uvedla. I jako matka tří dětí má skvělou postavu.
Reklama
Tanya Roberts
Původně se Tanya Roberts jmenovala Victoria Leigh Blum a nejdřív se věnovala modelingu. První filmovou zkušenost udělala v reklamách, průlom nastal v 70. letech s poslední řadou seriálu Charlieho andílci. Hrála v něm agentku Julii, specialistku na pěstní souboje. Skutečným sexsymbolem se stala po filmu Pán šelem (1982), ve kterém hrála otrokyni. Zejména scéna nahé koupele nedávala mnohým divákům spát. Proslavila se i jako bondgirl Rogera Moorea ve Vyhlídce na vraždu (1985).
Tanya Roberts dnes
V lednu 2021 Tanya Roberts zemřela poté, co 24. prosince zkolabovala při venčení svých psů. Bylo jí 65 let. Kolem jejího úmrtí panovaly mírné zmatky. Její přítel se s ní rozloučil v nemocnici a myslel, že vydechla naposledy. Když její agent oznámil úmrtí slavné herečky, lékaři se ozvali, že ještě žije. Celý svět zprávu o její smrti opravil, ovšem za pár hodin přišla další, že skutečně zemřela.
Jamie Lee Curtis
Tato americká herečka sice nepatří k prototypům ženské smyslnosti, přesto i ona platila v 80. letech za sexuální symbol. Možná i díky snímku Záměna z roku 1983, kde si zahrála svůdnou prostitutku Ophelii a před kamerami poodhalila své tělo. Jako jedna z mála v Hollywoodu nosí zásadně krátké vlasy. Nejčastěji hrála v hororech, přestože se na ně sama nedívá.
Reklama
Jamie Lee Curtis dnes
Letos v listopadu jí bude 67 let, píše blogy na deníku Huffington Post, veřejně podporovala Hillary Clinton a byla jedním z hlasitých kritiků prezidenta Donalda Trumpa. Díky svému manželovi, kterým je herec a režisér Christopher Guest, má šlechtický titul. „Normálně si na to nehraju, ale když si chci v nějaké luxusní restauraci zamluvit stůl, ráda se titulem oháním. Baronka Haden Guest zní mnohem lépe než Jamie Lee Curtis,“ přiznala se v rozhovoru před pár lety.
Isabelle Adjani
Tato francouzská herečka a zpěvačka pochází z města Gennevilliers, kde se v červnu 1955 narodila. V 80. letech se objevila například ve snímku Vražedné léto (1983), kde docela bez zábran (tak, jak jí to předepisovala role) odhaluje své ženské křivky a smyslný půvab. Osmdesátá léta patřila Isabelle Adjani stejně jako byla sedmdesátá zasvěcena ikoně Catherine Deneuve. Isabelle se jako nová tvář Francie objevovala v reklamách na mýdlo hvězd Lux nebo prací prášek Woolite. Ve Spojených státech představovala boty GAP a doma byla tváří Renaultu. Paradoxně až po třicítce přidala reprezentaci módního domu Christian Dior, jemuž je po léta věrná.
Isabelle Adjani dnes
Kdysi Isabelle Adjani prohlásila, že má příliš rozměrné kyčle na to, aby si mohla dovolit nosit kalhoty. Léta na ní zanechávají až podezřele málo stop, prakticky se nemění, takže ji navzdory padesátce na krku její krajané zvolili za druhou nejkrásnější ženu (hned po Monice Bellucci).
Reklama
Rebecca De Mornay
Americká herečka původem z Kalifornie se narodila v srpnu roku 1959. Její průlomovou filmovou rolí byla postava exkluzivní prostitutky Lany ve filmu Riskantní podnik z roku 1983, kde si zahrála po boku Toma Cruise. S tím také dva a půl roku žila. Dalším snímkem, kde naplno odhalila svůj ženský půvab, byl film A Bůh stvořil ženu z roku 1988, ve kterém hrála bývalou vězenkyni, jež se chce stát rockovou zpěvačkou. A u toho svádí důležité muže.
Rebecca De Mornay dnes
Část dětství strávila v Evropě, hlavně v Anglii a Rakousku, kde také maturovala, a dodnes mluví plynule německy a francouzsky. Na začátku devadesátých let žila s kanadským zpěvákem Leonardem Cohenem, který byl starší o 25 let. Důvěřoval jí však natolik, že z ní udělal producentku a aranžérku na svém kritikou pozitivně přijatém albu The Future z roku 1992. S hercem Patrickem O´Nealem, jehož otcem je slavný americký herec Ryan O‚Neal, má dvě dcery.
Barbara Carrer
Modelka, herečka a všestranně nadaná umělkyně Barbara Carrer se narodila na Silvestra 1945 v Nikarague. Svůj ženský půvab a dráždivý sex appeal naplno ukázala v bondovce z roku 1983 Nikdy neříkej nikdy, kde si zahrála po boku Seana Conneryho.
Reklama
Barbara Carrer dnes
Přestože sama ráda uvádí, že se narodila v roce 1953, oficiální záznamy uvádějí rok 1945. Byla třikrát vdaná a navíc múzou několika slavných mužů – patří mezi ně například Robert de Niro, Richard Gere nebo Ryal O´Neal. Znát ji můžete i ze seriálu Dallas, kde hrála podobnou postavu jako Joan Collins v Dynastii, vypočítavou a krutou Angelicu Nero.
Jennifer Beals
Od premiéry filmu Flashdance uplynulo už 40 let, ale na představitelce svářečky a barové tanečnice Alex, která chce studovat balet na konzervatoři, byste to nepoznali. Jennifer Beals tato role přinesla mezinárodní popularitu a nominaci na Zlatý glóbus 1983. V některých tanečních scénách ji ovšem zastupovala dublérka.
Jennifer Beals dnes
V americkém seriálu Láska je láska hrála jednu z hlavních rolí, lesbičku Bette. Dostala za ni spoustu cen a její postava je prý jedna z nejoblíbenějších žen mezi homosexuály. Mnozí ji díky roli v seriálu, kde nebylo nouze ani o erotické scény, považují za lesbu. Ona to popírá, je vdaná a je matkou jednoho dítěte.
Reklama
Brigitte Nielsen
Dánská herečka si v 80. letech zahrála v několika oblíbených snímcích. Vlastní popularitu podpořila i neskrýváním svých ženských předností a manželstvím se slavným americkým hercem Sylvestrem Stallonem. Za zmínku jistě stojí film Rudá Sonja z roku 1985, kde krásu jejího těla podpořily i sporé filmové kostýmy.
Brigitte Nielsen dnes
Vdávala se celkem pětkrát, se třemi manželi má čtyři syny. S posledním, pátým manželem, se v červnu 2018 dočkala dcery. Porodila ji ve svých 54 letech, jejím synům bylo v té době 23, 25, 28 a 34 let.
Francesca Dellera
Tato krásná Italka se narodila 2. 10. 1965 v Římě. Díky svému přitažlivému zjevu se i ona stala erotickým symbolem své doby. Svůdné křivky poodhalila například ve filmech Láska a vášeň (1987), Římanka (1988) nebo Maso (1991).
Reklama
Francesca Dellera dnes
Jako modelku ji zvěčnili nejslavnější fotografové té doby, mezi nimi Helmut Newton, Dominique Isserman, Greg Gorman, Michael Comte, Andre Rau. Slavný italský režisér Marco Ferreri o ní řekl, že „má nejkrásnější pleť v italské kinematografii. Výbor mezinárodního filmového festivalu v Cannes ji zařadil do knihy vydané speciálně k 50. výročí festivalu jako jednu z mezinárodních hereček. Na snímku z roku 2008 je jí 43 let.
Glenn Close
Glenn Close se stala sexuálně přitažlivou ženou a předmětem touhy mnoha mužů zejména díky snímku Osudová přitažlivost (1987), kde ztvárnila roli sexuálně náruživé Alex po boku Michaela Douglase. Mimochodem, při opakování té strašlivé hororové scény v koupelně se zranila o zrcadlo a odvezli ji do nemocnice. Tam zjistila, že je těhotná. Samotná scéna, kdy se zvedá z vany s nožem v ruce patří mezi pět nejděsivějších scén z amerických filmů všech dob.
Glenn Close dnes
Letos 77letá herečka často mluví o stárnutí. A nabádá diváky, aby si nemysleli, že s věkem končí chuť na intimnosti. Když měl v roce 2018 premiéru film Žena, o oddané manželce literáta, byla nadšená z toho, že si s kolegou Jonathanem Prycem zahráli postelovou scénu.
Reklama
Lisa Bonet
Americká herečka, kterou možná znáte ze sitcomu Cosby Show, si jako dvacetiletá zahrála v americko-kanadsko-britském mysteriózním filmu Angel Heart po boku velkých hereckých jmen (Mickey Rourke, Robert De Niro). Sexuální tématika stejně jako svět voodoo, zločinu a smrti jsou ve filmu bohatě zastoupeny. Její choulostivé scény však vadily producentům Cosby Show a i když v ní zůstala až do konce, několik let trvalo, než dostala výraznější filmovou roli.
Lisa Bonet dnes
V necelých dvaceti letech se vdala za rockera Lennyho Kravitze a má s ním dceru Zoë Kravitz. Znáte ji ze seriálu Californication nebo Sedmilhářky. Lisa s Kravitzem vydržela jen pět let a zatímco on se z hořkého konce vyzpíval do hitu It Ain‚t Over ‘Til It‚s Over, ona už větší výraznou roli nedostala. Až po boku Willa Smithe v Nepříteli státu v roce 1998. Podle svých slov kariéru ukončila, aby se mohla věnovat rodině. Podle druhého manžela, se kterým má dvě děti, si změnila jméno na Lilakoi Moon.
Sigourney Weaver
Sice ji většina zná jako statečnou Ripleyovou z Vetřelce, i Sigourney Weaver patří k žádaným kráskám své doby. Hlavně díky snímku Podnikavá dívka z roku 1988, kde ukázala kromě hereckého talentu také svou přitažlivou ženskou stránku. Spolu s Melanií Griffithovou v něm usilovala o Harrisona Forda. Mimochodem, jméno Sigourney není její vlastní, narodila se jako Susan. Zvolila si ho jako umělecké podle jedné postavy z románu Velký Gatsby.
Reklama
Sigourney Weaver dnes
V roce 1995 ji časopis Empire zařadil do stovky nejvíc sexy hereček a v roce 2007 do stovky nejvíc sexy hereček ve filmové historii. „O spoustu rolí jsem přišla kvůli své výšce. V podpatcích mám 190 centimetrů. Ovšem producenti bývají malí a já jsem nikdy nefigurovala v jejich sexuálních fantaziích,“ prozradila v jednom z rozhovorů, které zmiňuje americká filmová databáze imdb.com.
Všechny štítky