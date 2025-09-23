Do povědomí širokého publika se herečka Erika Stárková dostala v roce 2019 díky seriálu MOST!, kde ztvárnila postavu Dáši. Její kariéra ovšem začala už dříve, vidět jste ji mohli například ve filmu Sedmero krkavců režisérky Alice Nellis, kde hrála mladší verzi postavy Zuzany Bydžovské. Na divadelních prknech si diváci už šest let cení jejího výkonu v muzikálu Lazarus, kde za roli Dívky obdržela prestižní Cenu Thálie. Popularitu si získala také díky pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Přesto o osobním životě mluví jen zřídka. V rozhovoru s Miluškou Bittnerovou pro pořad Na Kafeečko ale prozradila něco, co dosud vědělo jen málokdo – ve třiceti letech jí byla diagnostikována rakovina štítné žlázy a lymfatických uzlin.