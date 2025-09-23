Ikona počasí
Erika Stárková otevřeně přiznala, že porazila rakovinu: „Byl to dar i obrovský kopanec shůry“

Erika StárkováFoto: Profimedia.cz
Herečka Erika Stárková je známá tím, že si své soukromí pečlivě hlídá a dává přednost tomu, aby za ni mluvila její práce. Tentokrát se ale rozhodla otevřít jedno z nejosobnějších témat – nemoc, se kterou se musela vyrovnat před deseti lety.

Do povědomí širokého publika se herečka Erika Stárková dostala v roce 2019 díky seriálu MOST!, kde ztvárnila postavu Dáši. Její kariéra ovšem začala už dříve, vidět jste ji mohli například ve filmu Sedmero krkavců režisérky Alice Nellis, kde hrála mladší verzi postavy Zuzany Bydžovské. Na divadelních prknech si diváci už šest let cení jejího výkonu v muzikálu Lazarus, kde za roli Dívky obdržela prestižní Cenu Thálie. Popularitu si získala také díky pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Přesto o osobním životě mluví jen zřídka. V rozhovoru s Miluškou Bittnerovou pro pořad Na Kafeečko ale prozradila něco, co dosud vědělo jen málokdo – ve třiceti letech jí byla diagnostikována rakovina štítné žlázy a lymfatických uzlin.

﻿„Porodila jsem v kempu," odzbrojila Erika Stárková Jana Krause

Celebrity

„Veškeré nemoci, které máme, jsou nějaké upozornění a klepání. Je to vlastně obrovský dar,“ svěřila se Stárková. „Je to obrovský kopanec tam nahoře, abysme si uvědomili ‚Hej, prober se, něco neděláš, jak bys měla.‘ Vím, že každej ten proces má jinak a může působit na někoho teďka hodně bolestně, co říkám. Protože samozřejmě spousta věcí je dědičných. My jsme taky rakovinu měli v rodině, vymírali na to naši blízcí v té rodině. Ale já jsem šla tuhle cestu a hodně jsem to pak razila i v té léčbě,“ popsala svůj přístup k diagnóze.

Strach podle ní přišel až s odstupem, po skončení léčby. „Strašně jsem se bála. Ten strach ale vyjel až někdy rok a půl po celé té peripetii, co byla. Nezapomenu na to nikdy. Vás drží ten šok,“ přiznala herečka. „Sesypete se až expo,“ doplnila spolu s moderátorkou své pocity.

Na jeden moment si vzpomíná dodnes velmi živě: „Řídila jsem auto, a najednou jsem nemohla dýchat. Nával a celé to šlo ze mě. Auto jsem zaparkovala, sedla jsem si v lese na zem a celé jsem si to odplakávala. Objímala jsem se a říkala jsem si, jak jsem úžasná, jak jsem to celé zvládla a jak jsem to zvládla prostě skvěle,“ popsala mrazivý okamžik Stárková.

Zdroj: Blesk.cz, YouTube.com

