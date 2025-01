„Nějak jsem se necítila dobře a zavolala jsem kamarádce, že mě pobolívá břicho, ať se se mnou jde projít do lesa. Kamarádka, která pak rodila pár měsíců po mně, ale má už tři děti, říkala, že si myslí, že už rodím. Já na to, že to si nemyslím a že si ještě jdeme dát nějaký horký nápoje do restaurace. Tak jsem si dala horkou hrušku,“ rozvyprávěla se Stárková v pořadu Show Jana Krause.