Život hollywoodské legendy Bruce Willise dlouhodobě poznamenala diagnóza frontotemporální demence. Jeho žena Emma Heming uvedla, že ještě před stanovením diagnózy měla pocit, že se jejich manželství rozpadá.
Frontotemporální demence změnila život celé rodiny Bruce Willise. Jeho manželka Emma Heming přiznala, že před diagnózou nechápala náhlé změny a uvažovala i o rozvodu. Dnes herec bydlí v jejich druhém domě – „v domě plném lásky, tepla a péče“ – a Emma říká, že právě potvrzení diagnózy v listopadu 2022 přineslo těžce vykoupenou úlevu a vysvětlení.
Onemocnění pokročilo natolik, že herec už nyní nežije v jednom domě se zbytkem rodiny. „Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké jsem dosud musela učinit,“ řekla v pořadu Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey. Zároveň upřesnila, že nejde o nemocniční zařízení, ale o jejich druhý dům: „Je to náš druhý domov, takže holky tam mají své věci,“ dodala s tím, že „je to dům plný lásky, tepla, péče a smíchu.“
Pro Vanity Fair se vrátila k období před diagnózou. „Měla jsem pocit, že se mi rozpadá manželství,“ popsala chvíle, kdy uvažovala dokonce i o rozvodu. Vztah, který začal jako romantická pohádka, se změnil a Emma nerozuměla, proč se Bruce chová jinak než dřív. „A já to prostě nemohla pochopit,“ vysvětlila. „Konverzace už se moc neshodovaly a náš vztah se začal měnit. Bylo těžké říct, proč a co se děje,“ dodala s tím, že ji tehdy provázela frustrace a pochybnosti o sobě samé.
Frontotemporální demence byla herci diagnostikována v listopadu 2022. Emma magazínu People přiznala, že po oznámení přišla paradoxní úleva: „Aha, dobře, tohle nebyl můj manžel, ale tahle nemoc ho připravila o části mozku.“
Podle Emmy Heming se první příznaky objevily nenápadně. „Na někoho, kdo byl vždycky hovorný, velmi zapojený, byl najednou trochu tišší. A když jsme se scházeli jako rodina, tak se jakoby stáhl do ústraní,“ popsala. Postupně u něj začaly mizet slova, objevilo se koktání, které znal už z dětství, a nakonec přestal mluvit úplně. Rodina si proto našla jiné způsoby komunikace.
Za nejtěžší rozhodnutí označila přestěhování manžela do jiného domu. „Bruce by to chtěl pro naše dcery. Chtěl by, aby žily v domově, který je přizpůsobený jejich potřebám, ne jeho potřebám,“ řekla se slzami. Willis nyní žije v přízemním domě s nepřetržitou péčí, ale rodina ho pravidelně navštěvuje. „Když jdeme za ním, buď jsme venku, nebo sledujeme film… jde především o to tam být a propojit se s Brucem. Je to dům plný lásky, tepla, péče a smíchu,“ vysvětlila Emma. Dcery tam mají dokonce i své věci, takže jde i pro ně o druhý domov.