Drupi fanouškům v Praze vyrazil dech: Přiznal boj s rakovinou plic a varoval před kouřením

Pražský koncert italského zpěváka Drupi v Kongresovém centru se proměnil v mimořádně silnou a osobní zpověď. Přestože působil ve skvělé kondici, rozhodl se fanouškům otevřeně říct, čím si v posledních letech prošel. Na projekci za jeho zády se objevila slova „Jako znovuzrozený, málem ztracený“ a vzápětí zaznělo přiznání, které v sále vyvolalo ticho – prodělal rakovinu plic.
Pražský koncert italské hudební legendy Drupiho přinesl nečekaně silný moment. Zpěvák přímo na pódiu promluvil o těžké životní zkoušce – lékaři mu našli rakovinu plic a chvíli šlo o život. Teď se ale cítí „jako znovuzrozený“ a české publikum vyzval, aby přestalo kouřit, dokud je čas.
Zpěvák se netajil tím, že boj s nemocí byl extrémně těžký a v jednu chvíli šlo skutečně o život. Léčba ho přinutila ke zásadní změně životního stylu, definitivně se rozloučil s cigaretami, kterých dříve zvládl vykouřit i šedesát denně. Publikum proto vyzval bez okolků: přestaňte kouřit, dokud je čas.
O chvílích největšího strachu mluvil Drupi už dříve v rozhovoru pro italská média. „Ještě před třemi lety byl můj případ takový, že mi dávali rok, možná rok a půl života. Jenže já se uzdravil! Po třech až čtyřech měsících léčby díky moderním metodám a technologiím zmizelo čtyřicet procent nádoru, pak dalších dvacet,“ popsal v říjnu 2024 v italském rádiu Rai2.„Teď je pryč úplně a já si život užívám, aniž bych pracoval,“ dodal s úlevou.
Přesto se na pódia úplně nevzdal – aktuálně má za sebou většinu českého turné, čeká ho ještě koncert v Ostravě a dva víkendové v Hradci Králové. Podle informací TN.cz byla jeho léčba natolik drastická, že přišel o jednu plíci. Na výkonu to ale nebylo znát: hlas měl jistý, energie plná a atmosféra připomínala jeho nejslavnější éru z 80. let, kdy si české publikum získal mimo jiné duem Setkání s Hanou Zagorovou.
Na koncert dorazila i herečka Veronika Žilková, dlouholetá zpěvákova fanynka, která se s ním potkala také v zákulisí. „Drupi před rokem přežil rakovinu plic, se svojí ženou je padesát let, oběma je 78 let a tu píseň zpívají spolu jako vděk, že nemoc přežil,“ napsala k záběrům Drupiho a jeho ženy Doriny z pódia Kongresového centra. „Hlasy mají jako mladý pár! Takhle má vypadat stáří. Zpívat,“ dodala dojatě.
A sám Drupi má jasno i v tom, co stojí za pevným vztahem, který s manželkou drží už půl století: „Zpočátku je to divoký sex. Tahle stránka se ale postupem času uklidní a zůstane pravá, hluboká láska, respekt a naslouchání.“