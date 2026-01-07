Slovenská herečka Anna Šišková, která je důvěrně známá i českým divákům, právě prožívá velmi těžké období. Jedna z jejích dcer, herečka a zpěvačka Dorota Nvotová má rakovinu prsu a už zítra podstoupí operaci. Oznámila to dnes na svých profilech na sociálních sítích, kde také prozradila, že v péči lékařů už je více než měsíc.
"Mám rakovinu," oznámila Dorota Nvotová, dcera Anny Šiškové
Slovenská herečka Dorota Nvotová prožívá jeden z nejtěžších momentů svého života. Otevřeně přiznala, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu a že ji už zítra čeká náročná operace.
„Pořád jsem v šoku. Mám rakovinu prsu, ležím v nemocnici a zítra mě čeká operace. Podstoupím mastektomii – odstranění celé prsní žlázy. Naštěstí jsem zatím jen v počátečním stadiu – DCIS. Přesto je nutné odstranit celý prs, protože ty buňky jsou rozlezlé všude možně. Ale to je to nejmenší – když to zvládla Angelina, zvládnu to i já. Na silikonové implantáty (jednou, potom) se vlastně docela těším," napsala v narážce na americkou herečku Angelinu Jolie, která si nechala preventivně odstranit nejen obě prsa, ale také dělohu a to kvůli mutaci genu, která u ní mnohonásobně zvýšila pravděpodobnost výskytu rakoviny.
Nvotová také otevřeně hovoří o tom, že má z operace, která ji čeká velký strach. „Ano, bojím se. Strašně se bojím. S trombózou, hypertenzí, naředěnou krví, po embolii… samozřejmě že mám strach – už jen z narkózy samotné. Ano, už jsem přežila i mnohem smrtelnější nemoci a jsem tady. Jsem bojovnice a všechny ty řeči kolem… ale teď si na chvíli dovolím být slabá, abych pak mohla být zase silná. Trochu zvolním pracovní tempo. Prosím, nepovažujte to za zbabělost. Jen musím do servisu a ten vyžaduje i menší zátěž,“ požádala veřejnost o shovívavost.
Momentálně má v plánu plně se soustředit na své uzdravení. „Takže ne vždy vám odpovím, ne vždy zareaguji na všechny otázky a možná si na pár dní vypnu telefon a dovolím si ten luxus nevyčítat si to. Jsem jen člověk a mám strach. A respekt. Tak mi, prosím, zítra držte palce. Sestřičky i lékaři v Národním onkologickém ústavu jsou naprosto skvělí, vím, že jsem v dobrých rukou,“ zakončila s nadějí.