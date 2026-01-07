Přeskočit na obsah
7. 1. Vilma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Mám rakovinu," oznámila Dorota Nvotová, dcera Anny Šiškové

Dorota Nvotová
Dorota NvotováFoto: Profimedia
Dorota Nvotová
Dorota NvotováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Slovenská herečka Dorota Nvotová prožívá jeden z nejtěžších momentů svého života. Otevřeně přiznala, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu a že ji už zítra čeká náročná operace.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Slovenská herečka Anna Šišková, která je důvěrně známá i českým divákům, právě prožívá velmi těžké období. Jedna z jejích dcer, herečka a zpěvačka Dorota Nvotová má rakovinu prsu a už zítra podstoupí operaci. Oznámila to dnes na svých profilech na sociálních sítích, kde také prozradila, že v péči lékařů už je více než měsíc.

Světlonoc
Světlonoc

Nvotová: MeToo u nás neproběhlo. Když jsem řekla, že nechci děti, bylo z toho haló

Životní styl

Pořád jsem v šoku. Mám rakovinu prsu, ležím v nemocnici a zítra mě čeká operace. Podstoupím mastektomii – odstranění celé prsní žlázy. Naštěstí jsem zatím jen v počátečním stadiu – DCIS. Přesto je nutné odstranit celý prs, protože ty buňky jsou rozlezlé všude možně. Ale to je to nejmenší – když to zvládla Angelina, zvládnu to i já. Na silikonové implantáty (jednou, potom) se vlastně docela těším," napsala v narážce na americkou herečku Angelinu Jolie, která si nechala preventivně odstranit nejen obě prsa, ale také dělohu a to kvůli mutaci genu, která u ní mnohonásobně zvýšila pravděpodobnost výskytu rakoviny.

Reklama

Nvotová také otevřeně hovoří o tom, že má z operace, která ji čeká velký strach. Ano, bojím se. Strašně se bojím. S trombózou, hypertenzí, naředěnou krví, po embolii… samozřejmě že mám strach – už jen z narkózy samotné. Ano, už jsem přežila i mnohem smrtelnější nemoci a jsem tady. Jsem bojovnice a všechny ty řeči kolem… ale teď si na chvíli dovolím být slabá, abych pak mohla být zase silná. Trochu zvolním pracovní tempo. Prosím, nepovažujte to za zbabělost. Jen musím do servisu a ten vyžaduje i menší zátěž, požádala veřejnost o shovívavost. 

Momentálně má v plánu plně se soustředit na své uzdravení. Takže ne vždy vám odpovím, ne vždy zareaguji na všechny otázky a možná si na pár dní vypnu telefon a dovolím si ten luxus nevyčítat si to. Jsem jen člověk a mám strach. A respekt. Tak mi, prosím, zítra držte palce. Sestřičky i lékaři v Národním onkologickém ústavu jsou naprosto skvělí, vím, že jsem v dobrých rukou, zakončila s nadějí. 

Mohlo by Vás zajímat: Že tak zajímám bulvár? Nesleduju to. Jsou to nepodstatné věci, říká herečka Jitka Čvančarová.

Video: Tým Spotlight

Zdroj: Instagram Doroty Nvotové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama