Dovolená v Thajsku se změnila v horor: Andrea Pomeje popsala děsivou plavbu na Ko Tao

Thajsko miluje a opakovaně se do něj vrací, tentokrát si ale Andrea Pomeje odvezla zážitek, na který by nejraději zapomněla. Přejezd lodí na Ko Tao se kvůli rozbouřenému moři proměnil v hodinu strachu a nevolnosti, během které lidé na palubě křičeli a zvraceli.

I když DJka Andrea Pomeje patří k lidem, kteří na Thajsko nedají dopustit, tentokrát si z něj neodváží jen fotky z pláže. Poslední návštěva jí totiž pořádně zhořkla – a to v tom nejdoslovnějším smyslu. Při přejezdu lodí směrem na ostrovy Ko Pha Ngan a hlavně Ko Tao se z obyčejné plavby stalo nepříjemné drama, na které se jen tak nezapomíná.

Andrea se netají tím, že se do této země zamilovala natolik, že se pro ni stala téměř druhým domovem. Dokonce právě v Thajsku dvakrát prožila svatební „ano – poprvé s hercem a dabérem Jiřím Pomeje (†54), podruhé s Petrem Plačkem. Tentokrát ale místo romantiky přišla situace, kterou by si nejraději vymazala z paměti.

Cesta, která měla být jen poklidným přesunem, začala podle ní nevinně. „Začínalo to jako sranda,“ popsala první chvíle, kdy se loď jen lehce pohupovala na vlnách. Jenže počasí a moře se rychle postaraly o změnu nálady. „Začalo to být celkem hustý a lidé začali žádat o pytlíky,“ přiblížila moment, kdy už bylo jasné, že tohle nebude jen trochu nepohodlí, ale pořádná zkouška žaludku.

Andrea se přitom nijak netajila tím, že i jí samotné začalo být špatně. Na sociálních sítích sdílela video, ze kterého bylo vidět, že na palubě rozhodně nevládne dovolenková atmosféra. A pak přišla část, která zněla skoro jako popis atrakce z lunaparku – jen s tím rozdílem, že tohle se nedalo zastavit ani vypnout. „Několikametrové propady hodinu v kuse! Všichni vevnitř křičeli a zvraceli. Bylo to jako na takovém tom kladivu na Matějský, ale fakt dlouho“ popsala, jak loď opakovaně padala do hlubokých vln.

Na palubě se podle jejích slov rozjela panika, křik a nevolnost doslova ovládly prostor. Zmínila i to, že jeden z mladých cestujících měl situaci odnést kolapsem a rozplakal se strachy. A prostředí tomu prý vůbec nepřidalo. „Nejhorší bylo, že kolem nás zvraceli fakt všichni. Někteří i z lodi, a nemusím říkat, kam to všechno lítalo“ přidala drsný detail, který si dokáže představit každý, kdo někdy zažil mořskou nemoc – jen tady to bylo násobené davem lidí a rozbouřeným mořem.

Foto: Profimedia

Podobně to vnímal i její manžel, který situaci okomentoval stručně, ale výstižně: „Takhle cesta je mazec.“ A i když působil o něco klidněji, bylo jasné, že tohle není zážitek, který by si někdo chtěl zopakovat.

Po dlouhé hodině, která podle Andrey působila jako věčnost, se loď nakonec dostala do cíle a cestující mohli konečně vystoupit na pevnou zem. Úleva byla obrovská. „Nejvíc extrém zážitek mého života,“ shrnula DJka bezprostředně po přistání a dodala větu, která zní jako definitivní tečka: „Já už zpátky nejedu.“ Z dovolené v ráji se tak stala zkušenost, která připomněla, že i vysněné destinace umí někdy ukázat hodně drsnou tvář.

Zdroj: Instagram Andrey Pomeje

