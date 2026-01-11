I když DJka Andrea Pomeje patří k lidem, kteří na Thajsko nedají dopustit, tentokrát si z něj neodváží jen fotky z pláže. Poslední návštěva jí totiž pořádně zhořkla – a to v tom nejdoslovnějším smyslu. Při přejezdu lodí směrem na ostrovy Ko Pha Ngan a hlavně Ko Tao se z obyčejné plavby stalo nepříjemné drama, na které se jen tak nezapomíná.
Dovolená v Thajsku se změnila v horor: Andrea Pomeje popsala děsivou plavbu na Ko Tao
Thajsko miluje a opakovaně se do něj vrací, tentokrát si ale Andrea Pomeje odvezla zážitek, na který by nejraději zapomněla. Přejezd lodí na Ko Tao se kvůli rozbouřenému moři proměnil v hodinu strachu a nevolnosti, během které lidé na palubě křičeli a zvraceli.
Andrea se netají tím, že se do této země zamilovala natolik, že se pro ni stala téměř druhým domovem. Dokonce právě v Thajsku dvakrát prožila svatební „ano“ – poprvé s hercem a dabérem Jiřím Pomeje (†54), podruhé s Petrem Plačkem. Tentokrát ale místo romantiky přišla situace, kterou by si nejraději vymazala z paměti.
Cesta, která měla být jen poklidným přesunem, začala podle ní nevinně. „Začínalo to jako sranda,“ popsala první chvíle, kdy se loď jen lehce pohupovala na vlnách. Jenže počasí a moře se rychle postaraly o změnu nálady. „Začalo to být celkem hustý a lidé začali žádat o pytlíky,“ přiblížila moment, kdy už bylo jasné, že tohle nebude jen trochu nepohodlí, ale pořádná zkouška žaludku.
Andrea se přitom nijak netajila tím, že i jí samotné začalo být špatně. Na sociálních sítích sdílela video, ze kterého bylo vidět, že na palubě rozhodně nevládne dovolenková atmosféra. A pak přišla část, která zněla skoro jako popis atrakce z lunaparku – jen s tím rozdílem, že tohle se nedalo zastavit ani vypnout. „Několikametrové propady hodinu v kuse! Všichni vevnitř křičeli a zvraceli. Bylo to jako na takovém tom kladivu na Matějský, ale fakt dlouho…“ popsala, jak loď opakovaně padala do hlubokých vln.
Na palubě se podle jejích slov rozjela panika, křik a nevolnost doslova ovládly prostor. Zmínila i to, že jeden z mladých cestujících měl situaci odnést kolapsem a rozplakal se strachy. A prostředí tomu prý vůbec nepřidalo. „Nejhorší bylo, že kolem nás zvraceli fakt všichni. Někteří i z lodi, a nemusím říkat, kam to všechno lítalo…“ přidala drsný detail, který si dokáže představit každý, kdo někdy zažil mořskou nemoc – jen tady to bylo násobené davem lidí a rozbouřeným mořem.
ČTĚTE TAKÉ: Andrea Pomeje se tajně vdala za Petra Plačka. Svatba byla hlavně kvůli dceři
Podobně to vnímal i její manžel, který situaci okomentoval stručně, ale výstižně: „Takhle cesta je mazec.“ A i když působil o něco klidněji, bylo jasné, že tohle není zážitek, který by si někdo chtěl zopakovat.
Po dlouhé hodině, která podle Andrey působila jako věčnost, se loď nakonec dostala do cíle a cestující mohli konečně vystoupit na pevnou zem. Úleva byla obrovská. „Nejvíc extrém zážitek mého života,“ shrnula DJka bezprostředně po přistání a dodala větu, která zní jako definitivní tečka: „Já už zpátky nejedu.“ Z dovolené v ráji se tak stala zkušenost, která připomněla, že i vysněné destinace umí někdy ukázat hodně drsnou tvář.