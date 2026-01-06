Dominika Mesarošová prohrála soud se svou matkou ohledně návštěv svého syna

Dominika Mesarošová ráda sdílí svůj život na sociálních sítích. Co se však týká sporu se svou matkou Evou Mesarošovou, obrnila se hradbou mlčení. Její matka ale nemá problém o soudním jednání mluvit, zvlášť když pro ni dopadlo vítězstvím. A o co se vlastně jednalo? Eva Mesarošová se právní cestou domáhala toho, aby mohla trávit čas se svým vnukem Eliánem, kterého jí dcera Dominika nechce půjčovat. Ráda by ho také vozila na hokejové tréninky, které podle jejích slov dcera synovi nechce dopřát.
Bývalá modelka Dominika Mesarošová je v poslední době u soudu jako doma. Napřed vedla spor se svým bývalým partnerem ohledně péče o společného syna Eliána, nyní prohrála soud se svou vlastní matkou. A opět se to týká jejího malého chlapečka.
„Mám nesmírnou radost, že soud vyhověl mému návrhu, a hlavně že bude splněno Eliánkovo přání. Žárlivost není důvodem bránit prarodičům vídat vnoučka. Proto jsem také zažádala o to rozšíření. Právní zástupkyně mé dcery prohrála Dominice už druhý soud. Bylo mi vyhověno soudem Brno-venkov, Praha 4 a Praha 15 už pětkrát. Třikrát v předběžném opatření a dvakrát v návrhu na styk s babičkou a rozšíření styku,“ řekla Eva Mesarošová webu Expres.cz. Naznačila také, co stojí za tím, že se musela svých práv domáhat soudně. „Moje dcera neunesla, že se vnouček s babičkou mají rádi. Žárlivost přece není důvod bránit prarodičům vídat vnoučka. Láska k dětem natáčená na Instagram, jak to dělá dcera, někdy nemusí být tou pravou láskou,“ rýpla si do Dominiky.
Přestože Evě Mesarošové soudní tahanice radost nedělají, je ráda za to, jak to dopadlo. „Chtěla bych touto cestou poděkovat soudu za objektivně vedená jednání a nezávislost. A také mému skvělému právnímu zástupci za vždy dokonalou připravenost na soudní jednání a podporu. Teď očekáváme dceřino odvolání, protože ona si nedá pokoj. Snažila jsem se s ní celou věc řešit mimosoudně, ale bylo to marné. Myslí si, že vše bude podle ní. Tak teď to bude podle soudu,“ řekla rázně Eva, která prozradila, jak nyní bude vypadat její styk s vnukem. „Budu teď vnoučka vídat jeden víkend v měsíci a jeden den v týdnu dvakrát do měsíce. O Vánocích ho budu mít na den a půl. Pojedeme spolu poprvé také na letní dovolenou, na to se Eliánek strašně těší. To bylo jeho velké přání,“ raduje se.
Dominika se k celé věci nevyjádřila. Už dříve ale naznačila, jaký má na celou věc názor. Právní úprava, která dává prarodičům právo na to, aby vídala svá vnoučata, je podle ní nesmyslná. „Nechápu, proč tento zákon je, když s tím rodiče nesouhlasí. To dítě si porodí matka, dítě má matku a otce, tam to logicky chápu, tam se nebráním zpochybňovat roli otce a nedávat dítě otci. Stejně si myslím, že dítě by mělo být většinu času s matkou. Styk s prarodičem jsem dodnes nepochopila a asi nepochopím. Rodič k tomu musí mít evidentně důvod, když si to nepřeje. Hlava mi to nebere,“ postěžovala si na svém profilu.